التشكيل المتوقع لـ الزمالك ضد طلائع الجيش الليلة بالدوري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهه نظيره طلائع الجيش مساء اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز في لقاء ناري تنتظره جماهير الفارس الأبيض بكل شغف.

ويقدم لكم الموجز في السطور التالية تفاصيل هذا اللقاء المرتقب بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره طلائع الجيش في مسابقة الدوري المصري الممتاز من موعد مباراة تشكيل متوقع وقنوات ناقلة.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام طلائع الجيش

ومن المتوقع أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المباراة أمام نادي طلائع الجيش بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى : محمد عواد.

في خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

في خط الوسط : نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – كونراد ميشالاك.

في خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

الزمالك

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري

ويلتقي فريق الزمالك الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره طلائع الجيش اليوم الثلاثاء، تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت السعودية وذلك على أرضية ستاد «الكلية الحربية»، ويأتي ذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري

وتنقل مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري والوحيد للبطولة في مصر وإفريقيا.

جدول ترتيب الدوري المصري

1. المصري - 11 نقاط

2. الزمالك - 10 نقاط

3. النادي الأهلي - 8 نقاط

4- زد - 8 نقاط

5. سيراميكا - 8 نقاط

6. بيراميدز - 7 نقاط

7. الاتحاد السكندري - 7 نقاط

8. فاركو - 7 نقاط

9. طلائع الجيش - 7 نقاط

10. الجونة - 6 نقاط

11. سموحة - 5 نقاط

12. بتروجيت - 5 نقاط

13. البنك الأهلي - 5 نقاط

14. الاسماعيلي - 4 نقاط

15. إنبي - 4 نقاط

16. غزل المحلة -4 نقاط

17. فيوتشر - 3 نقاط

18. حرس الحدود - نقطتين.

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