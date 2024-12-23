ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق منافسات الجولة الـ 18

يتابع عشاق الكرة الإنجليزية، بشغف كبير جدول ترتيب الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، قبل انطلاق مباريات الجولة الـ 18 للبطولة الخميس 26 ديسمبر الجاري.

ينفرد فريق ليفربول بمقدمة جدول البريميرليج، رغم وجود صراعا شرسا علي الصدارة مع فريق تشيلسي، حيث يقود محمد صلاح، فريقه ليفربول لصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 39 نقطة بفارق 4 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الثاني برصيد 35 نقطة.

ويحتل فريق أرسنال المركز الثالث بجدول ترتيب البطولة برصيد 33 نقطة بينما تراجع فريق مانشستر سيتي ليحتل المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 27 نقطة.

ترتيب الدوري الإنجليزي

يرصد لكم الموجز، في السطور التالية ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق مباريات الجولة الـ 18 من البطولة ويأتي كالتالي:

1- نادي ليفربول - 39 نقطة

2. نادي تشيلسي، 35 نقطة.

3. آرسنال، 33 نقطة.

4- نوتينجهام، 31 نقطة.

5. بورنموث، 28 نقطة.

6. أستون فيلا، 28 نقطة.

7. مانشستر سيتي، 27 نقطة.

8. نيوكاسل، 26 نقطة.

9. فولهام، 25 نقطة.

10. برايتون، 25 نقطة.

11. توتنهام 23 نقطة

12. برينتفورد، 23 نقطة.

13. مانشستر يونايتد، 22 نقطة.

14. وست هام، 20 نقطة.

15. إيفرتون، 16 نقطة.

16.كريستال بالاس، 16 نقطة.

17. ليستر سيتي، 14 نقطة.

18. ولفرهامبتون، 12 نقاط.

19. إيبسويتش تاون، 12 نقاط.

20. ساوثهامبتون، 6 نقاط.

الدوري الإنجليزي

مواعيد مباريات الجولة الـ 18بالدوري الإنجليزي

مباريات الخميس 26 ديسمبر

ايفرتون ضد مانشستر سيتي - 2:30

برينتفورد ضد نوتينجهام فورست - 5 مساء

أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد - 5 مساء

وست هام يونايتد ضد ساوثهامبتون - 5 مساء

كريستال بالاس ضد بورنموث- 5 مساء

ليستر سيتي ضد ليفربول - 10 مساء

مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون- 7:30 مساء

توتنهام ضد نوتينجهام فورست- 5 مساء

مباريات الجمعة 27 ديسمبر

برايتون ضد برينتفورد - 9:30 مساء

أرسنال ضد إبسويتش تاون - 10:15 مساء

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