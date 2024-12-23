ليفربول يعلن موعد مواجهتى توتنهام فى نصف نهائي كأس كاراباو

أعلن نادي ليفربول موعد مواجهتي نصف الفريق أمام نظيره توتنهام في نصف نهائي كأس كاراباو 2025، حيث وتقام مباراتا الذهاب والإياب في شهري يناير وفبراير المقبلين، لتحديد الفريق المتأهل لنهائي البطولة على ملعب ويمبلي.

حدد الموقع الرسمي لنادي ليفربول، مواعيد مباراتي الذهاب والعودة فى نصف النهائي حيث

تقام المباراة الأولى الثلاثاء 21 يناير 2025 على ملعب توتنهام في الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، بينما تقام المباراة الثانية الثلاثاء 28 يناير 2025 على ملعب توتنهام هوتسبير في لندن، بنفس التوقيت.

الفرق المتأهلة لنصف نهائي كأس كاراباو

تأهل لنصف نهائي كأس كاراباو أندية ليفربول ونيوكاسل يونايتد وتوتنهام وأرسنال وأسفرت قرعة دور نصف النهائي مواجهة ليفربول بقيادة محمد صلاح مع نظيره توتنهام، فيما يواجه فريق آرسنال نظيره نيوكاسل يونايتد في المواجهة الاخري .

ليفربول ضد ليستر سيتي

من ناحية أخري يترقب عشاق الريدز، مباراة ليفربول القادمة ضد ليستر سيتي ، والتي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 18 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

موعد لقاء ليفربول ضد ليستر سيتي

مواجهة فريق ليفربول ضد نظيره فريق ليستر سيتي تأتي ضمن منافسات الجولة الـ 18 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري 2024-2025، وتنطلق في تمام الساعة العاشرة مساء الخميس 26 ديسمبر الجاري.

نادي ليفربول

القنوات الناقلة لقمة ليفربول أمام ليستر سيتي

قمة فريق ليفربول ضد نظيره ليستر سيتي، تذاع عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

تشكيل ليفربول المتوقع ضد ليستر سيتي

من المتوقع أن يضم تشكيل فريق ليفربول لمواجهة نظيره فريق ليستر سيتي العناصر التالية..

حراسة المرمى: كيليهير.

خط الدفاع: جو جوميز- فيرجيل فان دايك- أندي روبيرتسون- ترينت ألكسندر أرنولد.

وسط الميدان: جرافينبرج - أليكسيس ماك أليستر- كودي جاكبو.

خط الهجوم: لويس دياز- نونيز- محمد صلاح

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