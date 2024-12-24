الإعلامية مروة صبري تفتح النار على سمية الخشاب بعد تصريحاتها حول الزواج

شنت الإعلامية مروة صبري هجومًا لاذعًا على الفنانة سمية الخشاب، بعد التصريحات المثيرة للجدل التي أطلقتها الأخيرة حول معايير الزواج.

جاء هجوم الإعلامية مروة صبري خلال حلقتها ببرنامج "قعدة ستات"، الذي يُعرض على قناة "ألفا اليوم"، حيث استنكرت مروة بشدة ما وصفته بتشجيع أفكار سطحية تؤثر سلبًا على مفهوم العلاقة الزوجية في المجتمع.

يرصد الموجز الخلاف بين الإعلامية مروة صبري وسمية الخشاب.

هجوم الإعلامية مروة صبري على سمية الخشاب

علقت الإعلامية مروة صبىي على تصريحات سمية الخشاب، قائلة: "يا أستاذة سمية، إحنا بنشتري راجل مش حساب بنكي، الفلوس ممكن تتوفر في حياتي، لكن هل هتوفر الاحترام والسعادة اللي محتاجاها كإنسانة؟".

وأضافت مروة صبري أن العلاقات الزوجية الناجحة لا تبنى على المال وحده، مشددة على أن غياب المشاعر والاحترام المتبادل يجعل أي علاقة غير مستقرة.

الإعلامية مروة صبري

الأفكار المادية وتأثيرها على ارتفاع نسب الطلاق

وتطرقت مروة صبري إلى قضية ارتفاع نسب الطلاق في المجتمع، مؤكدة أن مثل هذه التصريحات قد تكون سببًا في تشويه مفهوم الزواج بين الشباب.

وتابعت مروة صبري: "نسب الطلاق اليوم بقت مرتفعة جدًا، وده بسبب إن بنات كتير ممكن تشوف بوستات زي اللي كتبتيه وتبدأ تفكر بنفس الطريقة السطحية بعدها ممكن البنت تتطلق لمجرد إن الراجل اللي معاها مر بأزمة مادية".

نجاح الحياة الزوجية

أوضحت مروة صبري خلال تصريحاتها، أن المرأة تحتاج في حياتها الزوجية إلى ما هو أعمق من المال.

وصرحت: "الست محتاجة حد يحتويها، يحترمها، ويعرف يتناقش معاها، الكلمة الطيبة، الطبطبة، والاحترام هي اللي بتبني بيت سعيد، الفلوس مهمة أكيد، بس مش هي كل حاجة، ولا المفروض تكون الأساس".

مروة صبري

تصريحات سمية الخشاب تشعل الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي



كانت الفنانة سمية الخشاب قد أثارت جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرت تدوينة عبر حسابها الرسمي على موقع "إكس"، قالت فيها: "الجواز معدش بالشهادة يا جماعة، محدش بيسأل العريس معاه شهادة إيه، بقى الحساب البنكي هو الأساس، افهموا واعرفوا إزاي تجيبوا القرش".

ردود أفعال متباينة بين مؤيد ومعارض

تسببت تصريحات سمية الخشاب في انقسام بين الجمهور ما بين مؤيد ومعارض، حيث رأى البعض أنها تتحدث عن واقع بات ملموسًا في المجتمع، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة.

على الجانب الآخر، انتقد آخرون هذه التصريحات، واعتبروها تروج لأفكار سطحية تقلل من قيمة الحب والاحترام في العلاقة الزوجية، مما قد يؤدي إلى تدمير القيم الأسرية الأساسية.

سمية الخشاب

هل المال هو الأساس؟

أعادت تصريحات سمية الخشاب النقاش حول أولويات الزواج ومعايير اختيار الشريك حيث يرى البعض أن الظروف الاقتصادية أصبحت تلعب دورًا كبيرًا في تحديد مستقبل العلاقات الزوجية، في حين يرى آخرون أن التركيز على المال فقط يؤدي إلى بناء علاقات هشة، قد تنهار عند أول اختبار حقيقي.

مسؤولية الفنانين في تشكيل وعي الجمهور

واختتمت مروة صبري حديثها بتوجيه رسالة إلى سمية الخشاب وغيرها من الشخصيات العامة، بضرورة توخي الحذر عند الحديث عن قضايا مجتمعية حساسة مثل الزواج.

وقالت: "الكلمة اللي بتطلع منك بتأثر على عقول ناس كتير، والفنانين لازم يتحملوا مسؤولية إنهم بيشكلوا وعي الجمهور، مش يروجوا لفكر مادي وسطحية في العلاقات".

اقرأ أيضاً

مروة صبري تهاجم إلهام شاهين بعد تصريحاتها المستفزة

مروة صبري تتصدر التريند بعد ظهورها مع شقيقتها عبير صبري