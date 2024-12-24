حقيقة فيديو كهربا في أحد الملاهي الليلية.. وموقف الأهلي من اللاعب

يبدو أن الأزمات لن تتوقف عن مطاردة نجم النادي الأهلي محمود كهربا المغضوب عليه من جماهير الأهلي بعد خسارة الفريق أمام باتشوكا، وقد انتشر فيديو للاعب خلال الساعات الأخيرة يظهر فيه كهربا أثناء دخوله في مشادة مع بعض الأشخاص في ملهي ليلي.

وقد زاد الفيديو المنتشر لمحمود كهربا حالة الغضب تجاه اللاعب من قبل جماهير النادي، وقام محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي الأهلي بالتواصل مع اللاعب الذي أكد له أن الفيديو قديم من أكثر من سنة وأنه لا يعلم سر نشره في هذا التوقيت.

موقف الأهلي من الفيديو المنتشر لكهربا بملهي ليلي

تجاهل محمد رمضان المدير الرياضي للأهلي الفيديو المنتشر لكهربا بملهي ليلي بعد التأكد من اللاعب أنه مر أكثر من عام علي هذا الفيديو ليتأكد أنه كمين وضعه البعض لإثارة الفتن داخل الفريق.

وطلب محمد رمضان من كهربا غلق أذنيه أمام تلك المهاترات، والتركيز في الملعب فقط والابتعاد عن أي صدام قد يسبب توتر في العلاقة مع جماهير النادي، وقد تعرض كهربا لانتقاد عنيف بسبب رفضه التوجه لتحية المشجعين الذين حضروا استاد القاهرة، عقب مواجهة شباب بلوزاد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.

كهربا

الأهلي ضد المصري

من ناحية أخري يستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره المصري في الجولة السادسة للدوري ، وذلك في الثامنة مساء الخميس 26 ديسمبر الجاري، ويسعي كلا الفريقين لتحقيق الفوز في ظل الصراع علي صدارة البطولة.

جدول ترتيب الدوري المصري

يرصد الموجز، جدول ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق مباراة الأهلي ضد المصري ويأتي ترتيب الفرق كما يلي..

1. المصري - 11 نقاط

2. الزمالك - 10 نقاط

3. النادي الأهلي - 8 نقاط

4. بيراميدز - 8 نقاط

5. زد - 8 نقاط

6. سيراميكا - 8 نقاط

7. الاتحاد السكندري - 8 نقاط

8. فاركو - 7 نقاط

9. طلائع الجيش - 7 نقاط

10. الجونة - 6 نقاط

11. سموحة - 5 نقاط

12. بتروجيت - 5 نقاط

13. الاسماعيلي - 5 نقاط

14. البنك الأهلي - 5 نقاط

15. غزل المحلة - 5 نقاط

16. إنبي - 4 نقاط

17. فيوتشر - 3 نقاط

18. حرس الحدود - نقطتين

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