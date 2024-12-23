أعراض مرض إبراهيم شيكا نجم الزمالك السابق.. ما هو سرطان المستقيم؟

تدهورت الحالة الصحية للاعب إبراهيم شيكا نجم نادي الزمالك، بعد إصابته بمرض سرطان المستقيم، ونستعرض لكم فيما يلي، طبيعة هذا المرض وأعراضه وطرق علاجة أيضًا.

وكان إبراهيم شيكا قد نشر صورة عبر حسابه الشخصي على تيك توك، والتي أوضحت تدهور وتراجع حالته الصحية، كما طالبت زوجة اللاعب، الدعاء له ومسامحته.

ويتساءل الجماهير منذ ذلك الوقت عن طبيعة مرض إبراهيم شيكا وأسبابه وهذا ما نوضحه لكم فيما يلي.

ما هو مرض سرطان المستقيم؟

عًرف موقع مايو كلينك، (السرطان المستقيم) موضحًا أنه هو نوع من السرطان يبدأ في الجزء الأخير من الأمعاء الغليظة، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بسرطان القولون.

وأشار إلى أن هذا النوع من السرطان يعد واحدًا من أكثر الأنواع شيوعًا، ويظهر غالبًا في الأشخاص الذين يتجاوزون سن الـ 50.

وأوضح أن سرطان المستقيم يتميز بوجود أورام سرطانية تنمو في المستقيم نتيجة لتغيير الخلايا الطبيعية إلى خلايا غير طبيعية.

ومن خطائر هذا المرض، أن أعراضه لا تظهر في مراحل مبكرة، بل العكس تمام، ويقدم لكم الموجز فيما يلي، أبرز أعراض مرض إبراهيم شيكا (السرطان المستقيم).

أعراض مرض إبراهيم شيكا لاعب الزمالك (السرطان المستقيم)

تغيرات في حركة الأمعاء.

نزيف في المستقيم.

براز رقيق يشبه الشريط.

ألم وانتفاخ في البطن.

فقدان الوزن والتعب

في المراحل المتأخر يزداد أعراض أخرى وهي، السعال المزمن، ألم العظام، ضيق التنفس، وفقدان الشهية.

إبراهيم شيكا

علاج سرطان المستقيم (مرض إبراهيم شيكا)

ويتحدد علاج سرطان المستقيم وفقًا لمرحلة المرض، بالطرق الآتية:

الجراحة لإزالة الأورام.

العلاج الكيميائي والإشعاعي لتقليص الأورام.

العلاج المناعي والعلاج الموجي في الحالات المتقدمة.

أبرز المعلومات عن إبراهيم شيكا لاعب الزمالك

إبراهيم الجمال يشتهر بـ إبراهيم شيكا.

هو أحد ناشئي نادي الزمالك.

لعب في مركز الظهير الأيسر قبل أن يترك النادي في عمر 19 عاما بسبب خلاف مع أحد الإداريين.

انتقل من الزمالك إلى المقاولون العرب،ومنه إلى طلائع الجيش.

ابتعد عن الملاعب بعد وفاة أحد والديه، وعاد ثم ابتعد تاني بعد إصابته بمرض سرطان المستقيم.

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