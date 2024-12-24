نادي الزمالك يتحرك لحسم الصفقة الأولى في الشتاء.. هدف الأهلي

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن التطورات الأخيرة بشأن التعاقد مع محمود جهاد لاعب نادي فاركو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وارتبط اسم محمود جهاد مؤخرًا بالانتقال إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتعزيز صفوف الفارس الأبيض.

محمود جهاد يقترب من الزمالك

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ " الموجز" ، إن نادي الزمالك خاطب نادي فاركو رسميًا خلال الساعات الماضية، وذلك لحسم التعاقد مع محمود جهاد، خاصه أن هناك رغبة من جانب كلا من الأهلي وبيراميدز بضم اللاعب في الميركاتو المقبل.

محمود جهاد- نادي الزمالك

وأشار المصدر، إلى أن نادي الزمالك، لديه الرغبة في حسم صفقة محمود جهاد، وذلك من أجل دعم خط الوسط، بعد أن نال اللاعب إعجاب المدير الفني لنادي الزمالك، كريستيان جروس، لافتا إلى أنه سيتم حسم ملف التعاقد مع اللاعب خلال الساعات القادمة.

الزمالك يستعد لمواجهة طلائع الجيش

وعلى صعيدا آخر، استقر السويسرى كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك على بديل نبيل عماد دونجا لاعب الفريق، والذى يغيب عن الأبيض فى مباراته المقبلة أمام طلائع الجيش، لتراكم الإنذارات.

وعقد "جروس" جلسة مع لاعبي نادي الزمالك أكد خلالها ضرورة التركيز في التدريبات وبذل أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز.

وأكد جروس أنه يثق فى قدرات اللاعبين على حصد الثلاث نقاط في لقاء طلائع الجيش، على الرغم من الغيابات التي يعاني منها الفريق.

وسيلاقي نادي الزمالك، نظيره نادي طلائع الجيش، الثلاثاء المقبل، في الساعة الثامنة مساء، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري NILE للمحترفين.

جدول ترتيب الدوري المصري قبل الزمالك ضد طلائع الجيش

1. المصري - 11 نقاط

2. الزمالك - 10 نقاط

3. النادي الأهلي - 8 نقاط

4. بيراميدز - 8 نقاط

5. زد - 8 نقاط

6. سيراميكا - 8 نقاط

7. الاتحاد السكندري - 8 نقاط

8. فاركو - 7 نقاط

9. طلائع الجيش - 7 نقاط

10. الجونة - 6 نقاط

11. سموحة - 5 نقاط

12. بتروجيت - 5 نقاط

13. الاسماعيلي - 5 نقاط

14. البنك الأهلي - 5 نقاط

15. غزل المحلة - 5 نقاط

16. إنبي - 4 نقاط

17. فيوتشر - 3 نقاط

18. حرس الحدود - نقطتين

اقرأ أيضًا:

الميركاتو الشتوي| بايرن ميونخ وبرشلونة في سباق حسم صفقة نيكولاس ويليامز

صلاح يكتب التاريخ.. ليفربول يكتسح توتنهام بسداسية ويثبت قدميه في القمة