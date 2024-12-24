بالصور.. وزير الدفاع يعاين تشكيلات قوات الدفاع الجوي ويلتقي المقاتلين

يقوم الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بصفة دورية بتفقد التشكيلات الدفاعية للوقوف علي مدي جاهزيتها القـ ــتالية.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل تفقد وزير الدفاع، اليوم الثلاثاء، أحد تشكيلات قوات الدفاع الجوى، والرسالة التي نقلها عن الرئيس السيسي لهم.

وزير الدفاع يتفقد أحد تشكيلات قوات الدفاع الجوى

تفقد وزير الدفاع، اليوم الثلاثاء، أحد تشكيلات قوات الدفاع الجوى، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة، والذى يأتى فى إطار المتابعة الميدانية للإطمئنان على مدى الجاهزية والاستعداد القتالى للقوات المسلحة.

وزير الدفاع

وزير الدفاع يتفقد عددًا من الأنشطة التدريبية لوحدات الدفاع الجوى

وشاهد وزير الدفاع عددًا من الأنشطة التدريبية لوحدات الدفاع الجوى، كما تفقد القوات المنفذة للأنشطة، وناقش عدداً من القادة والضباط فى أساليب تنفيذهم لمهامهم وفقاً لتخصصاتهم المختلفة، ثم قاد بالمرور على مركز القيادة التعبوى المشترك، واستمع إلى شرح مفصل تضمن عرض الخطط والقرارات المنفذة لتأمين المجال الجوى فى نطاق التشكيل، كما شاهد نموذجاً لصد هجمة معادية عكس مدى الإستعداد القتالى العالى لرجال الدفاع الجوى.

وزير الدفاع يلتقي مقاتلى الدفاع الجوى

والتقي وزير الدفاع عددًا من مقاتلى الدفاع الجوى، حيث بدأ اللقاء بكلمة الفريق ياسر الطودى قائد قوات الدفاع الجوى، أكد خلالها حرص رجال الدفاع الجوى على الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية القتالية لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم تحت مختلف الظروف.

وزير الدفاع

وأشار وزير الدفاع إلى ما تمتلكه قوات الدفاع الجوى من قدرات تكنولوجية حديثة تمكنها من حماية سماء مصر وتأمين مجالها الجوى ضمن المنظومة القتالية المتكاملة للقوات المسلحة.

وزير الدفاع يؤكد علي حرص السيسي على التطوير الدائم لخطط وبرامج التدريب القتالى

ونقل وزير الدفاع تحيات وتقدير الرئيس السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لمقاتلى الدفاع الجوى، مشيراً إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التطوير الدائم لخطط وبرامج التدريب القتالى وفقاً للأسس العلمية المدروسة وأن الفرد المقاتل يُعد الثروة الحقيقية للقوات المسلحة وركيزتها للدفاع عن الوطن وصون مقدساته.

وزير الدفاع

واستعرض وزير الدفاع خلال كلمته الأحداث الجارية فى ظل ماتموج به المنطقة من متغيرات متسارعة وانعكاساتها على أمن مصر القومى، مؤكداً أن الدولة المصرية تمتلك القدرة لتحقيق التوازن الإقليمى بالمنطقة.

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