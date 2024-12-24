القنوات الناقلة لـ مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري

مباراة الزمالك وطلائع الجيش.. يترقب عشاق الكرة المصرية المواجهة المرتقبة التي تجمع بين نادي الزمالك وطلائع الجيش في إطار منافسات بطولة الدوري المصري.

ويحل فريق الكروي الأول بـ نادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس ضيفًا ثقيلًا على منافسه طلائع الجيش ضمن مباريات الأسبوع السادس من بطولة الدوري المصري.

وكان نادي الزمالك قد تعادل في المباراة الماضية أمام نظيره نادي سيراميكا كليوباترا في الجولة الخامسة من بطولة دوري نايل على ملعب " القاهرة الدولي".

موعد مباراة نادي الزمالك ضد طلائع الجيش

وستنطلق مواجهة فريق الكروي الأول بـ نادي الزمالك أمام منافسه طلائع الجيش على ملعب الأخير اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر الجاري ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري.

نادي الزمالك

وستبدأ صافرة لقاء نادي الزمالك أمام فريق طلائع الجيش في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب " جهاز الرياضة العسكري".

القنوات الناقلة لـ مباراة الزمالك ضد الطلائع

ستذاع مواجهة نادي الزمالك بقيادة كريستيان جروس أمام طلائع الجيش عبر قناة "أون تايم سبورت" الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري في الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويستعرض " الموجز" أبرز ترددات قناة "أون تايم سبورت" على النحو التالي:

التردد: 10853

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD

التردد: 12303

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش



1. المصري - 11 نقاط

2. الزمالك - 10 نقاط

3. النادي الأهلي - 8 نقاط

4. بيراميدز - 8 نقاط

5. زد - 8 نقاط

6. سيراميكا - 8 نقاط

7. الاتحاد السكندري - 8 نقاط

8. فاركو - 7 نقاط

9. طلائع الجيش - 7 نقاط

10. الجونة - 6 نقاط

11. سموحة - 5 نقاط

12. بتروجيت - 5 نقاط

13. الاسماعيلي - 5 نقاط

14. البنك الأهلي - 5 نقاط

15. غزل المحلة - 5 نقاط

16. إنبي - 4 نقاط

17. فيوتشر - 3 نقاط

18. حرس الحدود - نقطتين



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