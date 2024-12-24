صـ ـاروخ حوثي جديد يهز إسرائـ ـيل وسقوط عشرات المصابين.. ما القصة؟

هز صـ ـاروخ حوثي دولة إسرائـ ـيل اليوم الثلاثاء، مما تسبب في سقوط عشرات الإصابات والوفيات، وذلك في أعقاب سعي الحكومة الإسرائـ ـيلية إلى تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهـ ـابية.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي، تداعيات الصـ ـاروخ الذي أطلقته ميليشيا الحوثي علي إسرائـ ـيل، والأضرار التي لحقت بها.

صفارات الإنذار تدوي وسط إسرائـ ـيل بعد سقوط صـ ـاروخ حوثي

ودوت صفارات الإنذار في وسط إسرائـ ـيل، اليوم الثلاثاء، بسبب صـ ـاروخ أطلقته ميليشيا الحوثي، وقال الجيش الإسرائـ ـيلي إن صفارات الإنذار دوت في عدة مناطق بوسط إسرائـ ـيل بعد إطلاق مقـ ـذوف من اليمن.

صاروخ حوثي

ورغم ما أفاد به الجيش الإسرائـ ـيلي بأن سلاح الجو اعترض الصـ ـاروخ الحوثي بنجاح، إلا أن الإسعاف الإسرائـ ـيلي أعلن إصابة أكثر من 20 شخصًا بعد توجههم إلى الملاجئ.

وزير الدفاع الإسرائـ ـيلي يهدد بشل ميليشيا الحوثي في اليمن وقطع رؤوسهم

ومن جانبه، هدد وزير الدفاع الإسرائـ ـيلي يسرائيل كاتس، بـ شل ميليشيا الحوثي في اليمن وقطع رؤوس قادتها، متوعدًا صنعاء والحديدة بمصير مشابه لقطاع غـ ـزة ولبنان.

قال وزير الدفاع الإسرائـ ـيلي: "في هذه الأيام التي تطلق فيها منظمة الحوثي الإرهـ ـابية الصواريخ على إسرائـ ـيل، أريد أن أنقل لهم رسالة واضحة: لقد هزمنا حماس، وهزمنا حزب الله، وأعمينا أنظمة الدفاع في إيران".

نتنياهو يهدد بالتحرك ضد الحوثيين

وكان رئيس الوزراء الإسرائـ ـيلي بنيامين نتنياهو قد علق على هجمات الحوثيين ضد إسرائـ ـيل خلال اجتماع مجلس الوزراء السياسي والأمني ​​في القيادة الشمالية قائلًا: "مثلما تصرفنا بقوة ضد الأذرع الإرهـ ـابية لإيران، سنتحرك ضد الحوثيين"، مضيفًا أن "النتيجة ستكون نفسها"، وذلك حسب القناة 7 الإسرائـ ـيلية.

وتابع نتنياهو: "نحن لا نتصرف بمفردنا فالولايات المتحدة، وكذلك الدول الأخرى، مثلنا، نرى جميعًا الحوثيين تهديد ليس فقط على الإبحار الدولي بل على النظام الدولي ككل".

إسرائـ ـيل يوجه بالسعي لتصنيف الحوثيين كـ منظمة إرهـ ـابية

ومن جانبه، وجه وزير الخارجية الإسرائـ ـيلي، اليوم الثلاثاء، البعثات الدبلوماسية في أوروبا بمحاولة السعي لتصنيف الحوثيين كـ منظمة إرهـ ـابية.

نتنياهو

وفي نفس الصدد، أفادت صحيفة "إسرائيل اليوم"، بأن وزير الخارجية الإسرائـ ـيلي، جدعون ساعر، وجه بعثات إسرائـ ـيل الدبلوماسية في أوروبا بالسعي لتصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية".

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