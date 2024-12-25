حالة المرور الأربعاء 25 ديسمبر.. انتظام نسبي مع تكدسات متفرقة بالقاهرة والجيزة

تشهد شوارع القاهرة الكبرى والجيزة، صباح اليوم الثلاثاء 25 ديسمبر 2024، حالة مرورية متباينة بين انتظام على العديد من المحاور الرئيسية وبعض التكدسات المرورية في نقاط محددة، ورغم ذلك، تستمر الجهود المبذولة من الإدارة العامة للمرور لتخفيف الزحام وضمان سلامة المواطنين وحالة مرور ميسّرة.

الوضع المروري في القاهرة

وتشهد بعض المحاور الرئيسية في القاهرة كثافات مرورية متحركة، حيث يسجل كوبري أكتوبر ازدحامًا ملحوظًا في الاتجاهين، خاصة من صلاح سالم إلى رمسيس، والعكس من التحرير إلى رمسيس.

فيما من المقرر أن يشهد محور الخلفاوي، تباطؤ في حالة المرور من مساكن الزاوية حتى ميدان الحدائق، وكذا شهد محور صلاح سالم كثافات متحركة عند منطقة كوبري أكتوبر باتجاه المطار، مع ازدحام ملحوظ على الطريق الدائري بين دار السلام والبساتين.

وكذا نزلات المحاور، تشهد دائما تكدسات عند نزلة بهتيم باتجاه الطريق الزراعي، وأيضًا عند نزلة المنيب باتجاه المعادي.

المرور

الوضع المروري في الجيزة

ومن المقرر أن تتعرض بعض شوارع الجيزة لحركة مرورية بطيئة، ويستعرض الموجز المناطق على النحو التالي..

محور 26 يوليو، والذي يشهد ازدحاما واضحا في الاتجاهين بين ناهيا وميدان لبنان، بينما تشهد شوارع فيصل والهرم، تباطؤ في حالة المرور، خصوصًا في شارع أحمد لطفي السيد باتجاه ميدان الجيزة.

وكذا شارع البحر الأعظم، يشهد تكدسا مروريا في الاتجاه المؤدي إلى كوبري عباس، مع تواجد مكثف لرجال المرور لتسهيل حركة السيارات.

انتظام الحركة على الطرق السريعة والصحراوية

بالمقابل، تشهد الطرق السريعة والصحراوية حالة من الانتظام المروري، حيث انتظمت حالة المرور على طريق الإسكندرية الصحراوي، وطريق العلمين، فيما انتظمت حالة المرور على طريق السويس الصحراوي، وسط انتشار مكثف للخدمات المرورية.

دور الإدارة العامة للمرور

تعزيز الدعم الفني: عملت الإدارة العامة للمرور على نشر سيارات الإغاثة والدراجات البخارية والأوناش، على جميع المحاور الرئيسية لضمان الاستجابة الفورية لأي حوادث أو أعطال وتيسير حالة المرور.

التوعية بقوانين المرور ومخاطر المخالفات

في إطار الجهود الرامية للحد من الحوادث المرورية، شددت الإدارة العامة للمرور على ضرورة الالتزام بقواعد السير، ومن أبرز المخالفات التي تستوجب العقوبة، التحدث في الهاتف أثناء القيادة حيث يعرض السائقين لغرامة مالية تتراوح بين 100 و300 جنيه، كما ورد في المادة 74 مكرر فقرة 5 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008.

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