كيفية الاستعلام عن فاتورة الغاز ودفعها إلكترونيًا

تيسيرًا للعملاء تتيح شركات الغاز الطبيعي، خدمة الاستعلام عن فاتورة الغاز بالرقم القومي، وذلك توفير للجهد وتجنب الزحام سواء كان في الشركات الخاصة أو المصالح الحكومية.

كما توفر شركات الغاز الطبيعي معرفة قيمة الاستهلاك الشهري الخاص بفاتورة الغاز حتى يتم دفع المستحقات في موعدها من خلال عدة طرق بسيطة.

ويستعرض الموجز، لكل العملاء طرق الاستعلام عن فاتورة الغاز بالرقم القومي، على النحو التالي وفقًا لشركة بتروتريد.

الاستعلام عن فاتورة الغاز بالرقم القومي

ويمكن اتباع الخطوات التالية للاستعلام عن فاتورة الغاز:

الدخول على رابط استعلام فاتورة الغاز بترويد.

اختيار قيمة الاستهلاك الشهري.

ثم قم بكتابة رقم العداد في الخانة الخاصة بها.

أضغط على عرض.

الاستعلام عن فاتورة الغاز بالرقم القومي

طرق دفع فاتورة الغاز

يمكن للعميل أن يقوم بدفع فاتورة الغاز أونلاين وذلك من خلال إحدى الطرق التالية:

ادفع من خلال استخدام بطاقة الصراف الآلي.

المحفظة الالكترونية الخاصة بك في شركات الاتصالات المختلفة.

من خلال خدمات كاش أو فوري.

الدفع من خلال خدمات أمان أو مصاري.

تطبيق استعلام فاتورة الغاز بتروتريد.

يمكن الدفع من خلال الموقع الالكتروني للشركة.

الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد

وأتاحت أيضًا شركة بتروتريد تطبيق من أجل الاستعلام عن فاتورة الغاز إلكترونيًا وتحميله من على متجر جوجل بلاي:

ادخل إلى متجر جوجل بلاي عبر هاتفك

ثم أكتب في البحث تطبيق بتروتريد.

اضغط على تحميل التطبيق.

سجل الدخول إلى التطبيق.

اختر استعلام الفاتورة.

اكتب بيانات العداد.

اضغط استعلام.

تظهر أمامك قيمة الفاتورة.

الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد

وللتحميل تطبيق الاستعلام عن فاتورة الغاز إلكترونيًا مباشرًا أضغط هنـــــــــا

أماكن دفع فاتورة الغاز

يمكن للمواطنين أيضًا سداد فاتورة الغاز من خلال الأماكن التالية:

منافذ أمان

محفظة الفون كاش من البنك الأهلي

محفظة BM من بنك مصر

موقع ماي فوري أو جوميا

خدمة فوري أو مصاري

خدمة bee

خدمة ممكن أو ضامن

الاستعلام عن فاتورة الغاز

موعد سداد فاتورة الغاز وتسجيل قراءة العداد

والجدير بالذكر، أن وزارة البترول، أوضحت سابقًا أن موعد سداد فاتورة الغاز من يوم 6 حتى 30 كل شهر، كما يمكن تسجيل قراءة العداد في الفترة ما بين 1 و20 من كل شهر، وذلك من خلال شركاتها.

اقرأ أيضًا:

أسعار أنابيب البوتاجاز الجديدة والمستعملة في مصر.. اعرف وصلت لكام

كيفية التقديم على عداد الغاز المنزلي.. بخطوات بسيطة| تفاصيل