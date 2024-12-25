الدوسري ومصعب الجوير يقودان السعودية ضد اليمن بكأس الخليج العربي

يترقب عشاق الكرة العربية ، مباراة السعودية ضد اليمن، التي تجمعهما بعد قليل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي “خليجي 26" والمقرر إقامتها مساء اليوم الأربعاء 25 ديسمبرالجاري.

يبحث المنتخب السعودي عن تحقيق الفوز بعد خسارة الجولة الأول من منافسات بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 26” المقامة في الفترة من 21 ديسمبر حتى الثالث من يناير القادم بدولة الكويت.

موعد مباراة السعودية ضد اليمن في كأس الخليج العربي

مواجهة السعودية ضد اليمن، التي تجمعهما مساء اليوم الأربعاء الموافق 25 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي “خليجي 26”، تنطلق في تمام الساعة 4:25 مساءً بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مباراة السعودية ضد اليمن في كأس الخليج العربي

تستطيع مشاهدة قمة السعودية ضد اليمن، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي “خليجي 26”، عبر قنوات SSC الرياضية، التي تخصص قناة SSC News HD لبث مباراة السعودية ضد اليمن.

السعودية ضد اليمن

تشكيل السعودية ضد اليمن

يرصد الموجز، تشكيل منتخب السعودية أمام نظيره المنتخب اليمني في الجولة الثانية ببطولة كأس الخليج العربي ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: سلطان الغنام وحسان تمبكتي وعلي البليهي ونواف بوشل.

خط الوسط: محمد كنو و ناصر الدوسري وعبدالإله المالكي

خط الهجوم: سالم الدوسري وعبدالله الرديف و مصعب الجوير

ترتيب المجموعة الثانية بـ "خليجي 26"

يتصدر منتخب البحرين جدول ترتيب المجموعة الثانية في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26" برصيد 3 نقاط وتسجيل 3 أهداف وتلقي 2. بينما يحتل منتخب العراق المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط .

البحرين: 3 نقاط. العراق: 3 نقاط. السعودية: بدون نقاط. اليمن: بدون نقاط.

وفي نفس المجموعة يلتقي منتخب العراق نظيره منتخب البحرين في السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء25 ديسمبر الجاري.

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