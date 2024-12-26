حورية فرغلي.. حياة مليئة بالتحديات والأزمات الصعبة.. إليكم التفاصيل

تُعتبر الفنانة حورية فرغلي واحدة من الشخصيات التي مرّت بتجارب صعبة تركت بصمة عميقة في حياتها الشخصية والمهنية. منذ طفولتها، بدأت معاناتها مع انفصال والديها في وقت مبكر، وهو ما أثر بشكل كبير على حياتها. تلك البداية كانت مقدمة لسلسلة من الأحداث التي أثرت على مسيرتها.

وفي السطور التالية يستعرض "الموجز" أبرز الأزمات التي تعرضت لها الفنانة حورية فرغلي .



خلاف ناهد السباعي وحورية فرغلي

في افتتاح مهرجان القاهرة للفيلم القصير، أثيرت أزمة بين حورية فرغلي والفنانة ناهد السباعي، بعدما امتنعت الأخيرة عن مصافحتها أمام عدسات الكاميرات. الفنانة رانيا فريد شوقي أوضحت تفاصيل هذا الموقف، الذي انتشر بشكل واسع وتسبب في الكثير من الجدل.





توضيح ناهد السباعي

على خلفية تصاعد الحديث عن الواقعة، تصدرت ناهد السباعي قوائم البحث بعد ظهور مقطع فيديو يبرز لحظة رفضها مصافحة حورية فرغلي. عبر حسابها على "إنستجرام"، كتبت ناهد تعليقًا يشرح موقفها:

"ما حدث كان نتيجة موقف عفوي تمامًا. كنت أرى أن المصافحة قد تقطع مجرى المقابلة التي كانت تُجريها حورية أمام الكاميرات، وهو ما جعلني أقرر عدم التدخل في اللحظة." وأضافت:

"لقد تصافحنا لاحقًا على المسرح، وأكنّ كل الاحترام لزملائي في الوسط الفني."



معاناة شخصية: من الوحدة إلى الأزمات الصحية

انفصال والديها وهي طفلة رضيعة

عاشت حورية فرغلي طفولة صعبة بعد أن انفصل والداها وهي رضيعة لم تتجاوز 48 يومًا. ترك ذلك الانفصال أثرًا نفسيًا عميقًا على حياتها.

صدمة فقدان خطيبها

قبل يوم واحد فقط من حفل زفافها، فقدت حورية خطيبها في حادث سير مأساوي. كانا يعيشان قصة حب كبيرة، إلا أن القدر وضع نهاية حزينة لهذه العلاقة.

أزمات صحية متعددة

منذ ولادتها، عانت حورية من عيب خلقي في الرحم منعها من الإنجاب. تطورت حالتها لاحقًا بسبب أورام ليفية تحولت إلى مرض السرطان. ولم تكن هذه الأزمة الصحية الوحيدة، حيث تعرضت لحادث أثناء ركوب الخيل تسبب في كسر أنفها وإصابتها بالديسك في العمود الفقري.



حورية فرغلي: نموذج للصمود

رغم كل الأزمات والتحديات التي واجهتها، تستمر حورية فرغلي في تقديم نموذج للمرأة القوية التي لم تنكسر تحت وطأة الظروف، سواء على المستوى الشخصي أو المهني.





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