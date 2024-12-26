أحداث الحلقة 44 من مسلسل وتر حساس.. القبض على كاميليا ومازن ورغدة

تصدرت الحلقة 44 من مسلسل وتر حساس تريند جوجل بعد انتظار كبير من الجمهور لمشاهدة أحداث الحلقة وهل يتم الكشف عن حقيقة قتل ليلي؟ وشهدت الحلقة أحداثا مشوقة ومثيرة بشأن القبض على كاميليا "أنجي المقدم" ومازن "أحمد جمال سعيد"، ويكشف موقع الموجز كافة التفاصيل.

أحداث الحلقة 44 من مسلسل وتر حساس

بدأت أحداث الحلقة 44 من مسلسل وتر حساس باعتراف شقيقة سلمي بأنها من قامت بحذف اعتراف عبدالرحمن، من أجل الخوف عليها وللحفاظ على علاقتها بـ رشيد "محمد علاء".

مسلسل وتر حساس

وحاولت سلمي الإتصال برشيد أكثر من مرة لكي تصلح ما أفسدته شقيقتها ولكن لم يرد، وفي نفس الحلقه رتبت سلمي مقلب في كاميليا بالاتفاق مع رغدة "هيدي كرم" حتي تنكشف خبايا كاميليا، وبالفعل قامت بتسجيل اعترافها صوت وصورة وكشف سرها إمام العائلة.

الحلقة 44 مسلسل وتر حساس

قدمت سلمي "صبا مبارك" جميع الأدلة التي تثبت براءة شقيقتها "ليلي" التي قتلت غدرا من زوجها بسبب اكتشافها خيانته، إلي النيابة وأصدر تصريح بالقبض على مرتكبي الواقعه مازن وكاميليا ورغدة، وهنا انتهت الحلقة.

مسلسل وتر حساس

مواعيد عرض مسلسل وتر حساس

يعرض مسلسل وتر حساس عبر منصة يانجو بلاي حصريًّا وقبل الشاشة في تمام الساعة ٥:٣٠ بتوقيت القاهرة.

وفيما يتعلق بموعد عرض مسلسل وتر حساس على قنوات ON فإنها سيتم عرضه في تمام الساعة ٧:٣٠ مساء بتوقيت القاهرة على قناة ON، والإعادة الأولى تكون في تمام الساعة ١:٣٠ بعد منتصف الليل، والإعادة الثانية تكون الساعة ١٢:٣٠ ظهرًا.

أبطال مسلسل وتر حساس

يشارك في مسلسل وتر حساس الفنانة صبا مبارك، محمد علاء، أنجي المقدم، هيدي كرم، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفي، محمد العمروسي، محمد على رزق، تميم عبده، عزوز عادل، وإخراج وائل فرج، وتأليف أمين جمال.

وتدور أحداث مسلسل وتر حساس حول صراعات شخصية وعائلية معقدة، حيث تركز القصة على شخصية كاميليا، التي تواجه تحديات كبيرة وتكتشف أسرارا مدفونة تتعلق بعائلتها، ومع اقتراب عرض الحلقة الأخيرة، يتوقع المشاهدون أن تكشف الحلقة عن العديد من المفاجآت والتطورات المثيرة، بما في ذلك حل لغز مقتل شقيقتها.

موعد الحلقة الأخيرة من مسلسل وتر حساس

من المفترض أن تعرض الحلقة 45 والأخيرة من مسلسل وتر حساس غدا الخميس 26 ديسمبر، ومن المتوقع أن تشهد الحلقة العديد من التغيرات المفاجئة والمرضية للجمهور المشاهد.

اقرأ أيضاً

موعد عرض مسلسل وتر حساس الحلقة 44

موعد إعادة عرض مسلسل وتر حساس الحلقة 43