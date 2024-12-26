أسعار الأسماك اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 بسوق العبور

شهدت أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور للجملة تغيرات ملحوظة اليوم الأربعاء، حيث ارتفعت أسعار 5 أنواع من الأسماك مقابل انخفاض 3 أنواع أخرى، مع استقرار باقي الأصناف، في هذا التقرير يستعرض الموجز التفاصيل الكاملة للأسعار وأبرز التغيرات.

1. أسعار البلطي والفيليه.. استقرار مع تغييرات طفيفة

البلطي الممتاز: تراوح سعر الكيلو بين 68 و74 جنيهًا، بزيادة جنيه واحد.

البلطي متوسط الحجم: سجل الكيلو سعرًا يتراوح بين 63 و67 جنيهًا.

البلطي الأسواني: تراوح بين 30 و70 جنيهًا للكيلو.

الفيليه بلطي: تفاوتت أسعاره بشكل ملحوظ بين 50 و250 جنيهًا للكيلو.

2. قشر البياض والبرانيس: انخفاض ملحوظ

قشر البياض: شهد انخفاضًا بمقدار 20 جنيهًا، ليتراوح سعر الكيلو بين 160 و240 جنيهًا.

البرانيس الإسكندراني: انخفض سعره بمقدار 5 جنيهات، ليتراوح بين 75 و105 جنيهات للكيلو.

3. أسعار المأكولات البحرية المجمدة والموسمية

المكرونة المجمدة: بين 30 و60 جنيهًا للكيلو.

سمك موسى والسبيط: تراوحت الأسعار بين 190 و290 جنيهًا للكيلو.

سمك القرش: سجل سعرًا بين 100 و150 جنيهًا للكيلو.

الكابوريا: تراوح بين 40 و135 جنيهًا للكيلو حسب الحجم والجودة.

أسعار السمك

أسعار الأسماك المرجان والبربون.. تفاوت حسب الجودة

المرجان الممتاز: تراوح سعر الكيلو بين 150 و250 جنيهًا.

المرجان الوسط: بين 100 و140 جنيهًا للكيلو.

المرجان المجمد: من 30 إلى 60 جنيهًا للكيلو.

البربون الممتاز: بين 180 و300 جنيهًا للكيلو.

البربون الوسط: تراوح بين 110 و170 جنيهًا للكيلو.

أسعار الأسماك المميزة.. الجمبري والبوري والدنيس

الجمبري: تراوحت أسعاره من 160 إلى 700 جنيه للكيلو حسب الحجم، بزيادة قدرها 20 جنيهًا.

البوري: سجل سعرًا بين 90 و185 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 10 جنيهات.

الدنيس: تراوح بين 90 و245 جنيهًا للكيلو، بزيادة 15 جنيهًا.

الأسعار الثابتة.. أسماك وقار وقاروص والسردين

سمك وقار: بين 150 و350 جنيهًا للكيلو.

سمك قاروص: تراوح بين 150 و350 جنيهًا للكيلو.

السردين: سجل الطازج بين 60 و90 جنيهًا للكيلو، والمجمد بين 50 و80 جنيهًا للكيلو.

الخيارات الاقتصادية.. أسماك باغة وكسكمري والماكريل

سمك الباغة: بين 20 و30 جنيهًا للكيلو.

سمك الكسكمري: بين 60 و80 جنيهًا للكيلو.

الماكريل المجمد: سجل سعرًا يتراوح بين 100 و140 جنيهًا للكيلو.

نصائح للمستهلكين

تأكد من اختيار الأسماك الطازجة من خلال لون الخياشيم وملمس اللحم.

قارن بين الأسعار في الأسواق المختلفة للحصول على أفضل العروض.

احرص على تخزين الأسماك المجمدة بشكل صحيح لضمان جودتها.

يظهر التقرير أن حركة أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور تتأثر بتغيرات السوق والعوامل الموسمية، مما يوفر تنوعًا واسعًا لتلبية احتياجات مختلف المستهلكين.

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