عزز الطاقة داخل جسدك وتناول طعامك.. الموز والشوفان الأبرز بينها

تنخفض الطاقة لدى الكثير من الاشخاص، وخاصة هؤلاء الذين لا يتناولون طعاما صحيا، فضلا عن أولئك الذين لا يتناولون طعامهم بانتظام، لا يكون الشتاء بالنسبة لهم فترة خمول طويلة، لذا يستعرض الموجز أبرز الأطعمة التي تساعد الأشخاص على تجديد شعورهم بالنشاط.

الفاكهة والخضراوات

الأطعمة الكاملة وغير المعالجة تكون مليئة بالفيتامينات والمعادن الأساسية، الأمر الذي يساعد الجسد على استقرار مستويات الطاقة ومنع الخمول المرتبط غالبًا بالأطعمة المعالجة، ومثل تلك الأطعمة كالفواكه والخضراوات والبقول والمكسرات الطازجة.

الموز

تعتبر فاكهة الموز من أكثر الأطعمة المعززة للطاقة، فهو يحتوي على الكثير من البوتاسيوم والألياف والكربوهيدرات، فضلا عن أنه يدخل في الأنظمة الغذائية كوجبة خفيفة مثالية للحفاظ كي يحافظ الجسد على الطاقة طوال اليوم، مما يجعل الشخص منتعشًا ونشطًا.

الشوفان

من أكثر الأطعمة الغنية بالألياف والبروتين، فضلا عن أنه يعطي الطاقة طويلة الأمد للجسد، بالإضافة إلى أن الشوفات يمنع ارتفاع وانخفاض نسبة السكر في الدم، لذا ينصح الكثير من أطباء التغذية بدء اليوم بوعاء من دقيق الشوفان ليظل جسدك نشطًا.

أطعمة للطاقة

البروتينات الخالية من الدهون

البروتينات التي تخلو من الدهون كالدجاج والبيض والأسماك، فضلا عن البقوليات، لابد أن يتوفروا بطعامك كل يوم، فتلك الأطعمة هي ما يحافظ على بناء عضلات الجسد، فضلا عن أنها تمنع شعور الجوع الملازم للشتاء وتعزز شعور الطاقة.

المكسرات والبذور

تلك الأطعمة من أكثر المصادر القوية للدهون الصحية والبروتين والألياف، لذا من المفيد أن ينضم لقائمة الطعام اليومية الخفبفة، فهو يدفع الطاقة للجسد باستمرار.

الماء

سواء فصل الشتاء أو الصيف، فالجسد يحتاج لنشاط دائم، والماء من أهم المصادر الحيوية التي تنتج الطاقة بشكل كبير في الجسد، فضلا عن أنها تمنع الخمول.

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