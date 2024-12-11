4 أطعمة تجعلك متقدمًا في العمر وتبرز التجاعيد بشكل أسرع ...تعرف عليها

حذر عدد من الأطباء بوجود أطعمة تبرز التجاعيد وتصيب بالشيخوخة في وقت مبكر، مشددين بضرورة ضرورة الاقلاع عن تناول الأطعمة والمشروبات التي تتضمن ثيمتها الغذائية هذه العناصر الأربعة اذا رغبت بالظهور لمظهر اصغر سنا لاطول فترة ممكنة.

وبناءً على ذلك، ومن خلال مقطع فيديو تم انتشاره عبر موقع التواصل الاجتماعي “تيك توك" ، وضع فيه طبيب أمريكي قائمة اشتملت على 4 أنواع من العناصر الغذائية تبرز التجاعيد وتصيب بالشيخوخة في وقت مبكر.

الموجز يرصد 4 أطعمة تجعلك متقدمًا في العمر وتبرز التجاعيد بشكل أسرع عبر التقرير التالي:

أطعمة تعجل من الشيخوخة المبكرة

ووفقا لما نشر على موقع Surrey Live و ما قاله الدكتور لوت، أخصائي الوخز بالإبر من مدينة نيويورك والذي يجمع حسابه اكثر من 300 الف متابع على تطبيق تيك توك والذي يعتبر كمدونة للنشر في كل مايتعلق بنظام الغذاء الصحي موضحا إن هناك "أطعمة تجعلك تتقدم في السن بشكل أسرع وتبرز التجاعيد " ولهذا يجب الحذر منها وهي كالتالي:

أطعمة تجعلك تتقدم في السن بشكل أسرع وتبرز التجاعيد

القهوة :وأول عناصر هذه المجموعة هو المشروب المفضل عند العديد من الافراد خاصة في اوقات الصباح الباكر الا انه ايضا قد يعزز من سرعة وصولك لمرحلة كبر السن الذي يخشاها الجميع حيث ان الافراط في شرب القهوة قد يؤدي الى الحد من انتاج الكولاجين وبالتالي وصول البشرة الى مرحلة الجفاف وانعدام الترطيب وبالتالي انتشار التجاعيد

المحليات المصطنعة، وبينما أتت المحليات في الدرجة الثانية وقد كشف ان المحليات الصناعية توضع في معظم المنتجات التي نستعملها خلال روتينها اليومي بداية من المشروبات الغازية الخالية من السكر حتى معجون الاسنان اذ برغم انها تعتبر عند البعض من البدائل الصحية ومع ذللك فقد تصحب معها بعض المشاكل الصحية ، اذ اشارت بعض الدراسات وجود علافة طردية بين المحليات الصناعية ونسبة الاصابة بامراض القلب والاوعية الدموية وفي هذا الشأن صرحت رايلين بروكس، أخصائية التغذية وعميد كلية التمريض بـ"جامعة فينيكس"، لمجلة "فورتشن"، إن "المحليات الاصطناعية هي مواد كيميائية من صنع الإنسان مصممة لخداع الدماغ ليعتقد أنه يأكل السكر، ولكن بدون السعرات الحرارية. في أي وقت تحصل عليه"، مشيرة إلى أنها "نوع من مُركب يحفز الدماغ ويسبب التهابًا، إنه أمر سلبي."

الملح :واشتملت ايضا القائمة عنصر الملح حسب ما نشره الدكتور لوت مشددا ان الاكثار من تناول الاطعمة ذات الكمية العالية من الملح يمكن ان يعرض لخطورة امتصاص الماء من البشرة وبالتالي يصيبها الجفاف وتصل المشكلة الى اقصاها مع انتشار التجاعيد

الالبان ومشتقاته :وتذبلت قائمة الدكتور لوت بالالبان ومشتقاته على الرغم من فائدته القصوى التي اكتشفتها بعض الدراسات عن قدرة الحليب على العمل كدرع ضد امراض القلب والاوعية الدموية اشارت دراسات اخرى الى وجود صلة عن شرب كميات من الحليب واستهلاك مشتقاته والارتفاع في نسب التدهور المعرفي والشيخوخة البيولوجية وبرؤية اخرى بينت الدكتورة بروكس: "يحتوي الحليب كامل الدسم على نسبة عالية من الدهون، وكانت هناك أبحاث مرتبطة بالأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والالتهابات. وعندما يحدث الالتهاب، لا تتمكن الخلايا من التجدد بكفاءة وتبدأ في التدهور".

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