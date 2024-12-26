أسعار باقات فودافون فليكس الجديدة 2025.. شوف الزيادة كام؟

شهدت أسعار باقات فودافون فليكس زيادة ملحوظة، مما أدى إلى ارتفاع معدلات البحث من قبل العملاء لمعرفة أسعار الباقات الجديدة، الشهرية وكروت الشحن.

جاءت زيادة أسعار باقات فودافون، فور إعلان الشركة عن الزيادة الرسمية التي تم تطبيقها في مطلع الشهر الجاري، وتحديدًا يوم الجمعة 6 ديسمبر 2024، وينشر لكم موقع "الموجز" التفاصيل.

أسعار باقات فودافون فليكس الجديدة 2025 بعد الزيادة

يمكن لعملاء فودافون الاطلاع على الأسعار الجديدة الخاصة بباقات فودافون فليكس الجديدة 2025، وذلك من خلال تطبيق "أنا فودافون" (Ana Vodafone)، كما تم إرسال رسائل للعملاء تفصيلًا عن الأسعار المحدثة، وفيما يلي قائمة أسعار باقات فودافون فليكس بعد الزيادة:

- باقة فودافون فليكس 30: أصبح سعرها 40 جنيهًا بدلاً من 30 جنيهًا.

- باقة فودافون فليكس 45: ارتفع سعرها إلى 60 جنيهًا بدلاً من 45 جنيهًا.

- باقة فودافون فليكس 70: وصل سعرها إلى 90 جنيهًا بدلاً من 70 جنيهًا.

- باقة فودافون فليكس 100: تم تحديد سعرها بـ 130 جنيهًا بدلاً من 100 جنيه.

باقات فودافون فليكس

زيادة أسعار باقات الإنترنت الأرضي قائمة الأسعار الجديدة

تُعلن شركات الإنترنت عن زيادة جديدة في أسعار باقات الإنترنت الأرضي، حيث تتراوح قيمة الزيادة من 239.4 جنيه لباقة 140 جيجابايت شهريًا، وصولًا إلى 2006 جنيهات لباقة ماكس 1 تيرا.

قائمة أسعار باقات الإنترنت الأرضي بعد الزيادة:

1. باقة سوبر 140 جيجابايت: 239.4 جنيه شهريًا (شاملة ضريبة القيمة المضافة).

2. باقة سوبر 200 جيجابايت: 330.6 جنيه شهريًا (شاملة ضريبة القيمة المضافة).

3. باقة سوبر 250 جيجابايت: 410.4 جنيه شهريًا (شاملة ضريبة القيمة المضافة).

4. باقة سوبر 400 جيجابايت: 649.8 جنيه شهريًا (شاملة ضريبة القيمة المضافة).

5. باقة سوبر 600 جيجابايت: 850 جنيهًا شهريًا (شاملة ضريبة القيمة المضافة).

6. باقة سوبر 1 تيرا بايت: 1550.4 جنيه شهريًا (شاملة ضريبة القيمة المضافة).

7. باقة ميجا 250 جيجابايت: 604.2 جنيه شهريًا (شاملة 14% ضريبة القيمة المضافة).

8. باقة ميجا 600 جيجابايت: 1185.6 جنيه شهريًا (شاملة 14% ضريبة القيمة المضافة).

9. باقة ميجا 1 تيرا بايت: 1778.4 جنيه شهريًا (شاملة 14% ضريبة القيمة المضافة).

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