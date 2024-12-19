أسعار باقات الإنترنت الأرضي فودافون 2025.. تبدأ من 239

أسعار باقات الإنترنت الأرضي فودافون 2025.. يتساءل الكثير من الناس عبر محركات البحث عن أسعار باقات الإنترنت الأرضي 2025 بعدما أعلنت شركة فودافون مصر عبر موقعها الرسمي عن زيادات جديدة في أسعار خدمات الإنترنت والباقات الشهرية 2025، التي بدأ العمل بها منذ يوم الجمعة 6 ديسمبر 2024.

وأوضحت الشركة أن القرار تم بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي وافق على هذه الزيادات بهدف حماية الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

أسعار باقات الإنترنت الأرضي 2025

أعلنت فودافون عن أسعار باقات الإنترنت المنزلي 2025، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر باقة سوبر 140 جيجابايت: 239.4 جنيهًا شهريًا (شاملة الضريبة).

سعر باقة سوبر 200 جيجابايت: 330.6 جنيهًا شهريًا (شاملة الضريبة).

سعر باقة سوبر 250 جيجابايت: 410.4 جنيهًا شهريًا (شاملة الضريبة).

سعر باقة سوبر 400 جيجابايت: 649.8 جنيهًا شهريًا (شاملة الضريبة).

سعر باقة سوبر 600 جيجابايت: 850 جنيهًا شهريًا (شاملة الضريبة).

سعر باقة سوبر 1 تيرابايت: 1550.4 جنيهًا شهريًا (شاملة الضريبة).

أسعار باقات الإنترنت الأرضي فودافون 2025

أسعار باقات RED الشهرية لعام 2025

تستعرض جريدة “الموجز” أسعار باقات RED الشهرية، والتي جاءت كالتالي:

سعر باقة RED Essential: 450 جنيهًا (567.18 جنيهًا شاملًا الضريبة).

سعر باقة RED Advance: 750 جنيهًا (850 جنيهًا شاملًا الضريبة).

سعر باقة RED Prime: 1050 جنيهًا (1305 جنيهًا شاملًا الضريبة).

سعر باقة RED Elite: 1500 جنيهًا (1859.94 جنيهًا شاملًا الضريبة).

أسعار باقات فودافون فليكس

كشفت الشركة عن أسعار باقات فليكس الشهرية، والتي جاءت كما يلي:

أسعار باقات الإنترنت الأرضي فودافون 2025

سعر باقة فليكس 40: 40 جنيهًا شهريًا.

سعر باقة فليكس 60: 60 جنيهًا شهريًا.

سعر باقة فليكس 90: 90 جنيهًا شهريًا.

سعر باقة فليكس 130: 130 جنيهًا شهريًا.

أرخص باقات فودافون لإنترنت للموبايل

طرحت الشركة أسعارًا تنافسية لباقات الإنترنت الشهرية للموبايل لتناسب احتياجات العملاء المختلفة:

سعر باقة 1750 ميجا: 32 جنيهًا.

سعر باقة 4000 ميجا: 60 جنيهًا.

سعر باقة 7250 ميجا: 105 جنيهات.

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