فريق كامل يغيب عن مباراة الأهلي الليلة أمام المصري في الدوري الممتاز

مواجهة قوية مرتقبة تجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره المصري البورسعيدي مساء اليوم الخميس، وذلك ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

هذه المباراة الهامة ستكون صعبة بالأخص على النادي الأهلي لأن الفريق سيعاني من غيابات مؤثرة وقوية، ويستعرض لكم الموجز في السطورالتالية غيابات الأهلي عن هذه المواجهة النارية.

غيابات الأهلي أمام المصري البورسعيدي في الدوري

وكان قرر مارسيل كولرالمدير الفني للفريق استبعاد عدداً من اللاعبين البارزين من قائمة المباراة لأسباب فنية أو بسبب الاصابات، وتأتي قائمة المستبعدين على النحو التالي:

محمود كهربا، يوسف أيمن، كريم نيدفيد، كريمفؤاد، مصطفى أبو الخير، طاهر محمد طاهر، محمد هاني، رضا سليم، محمد عبد الله، ومصطفى مخلوف، هذه الغيابات قد تؤثر على أداء الأحمرفي اللقاء المنتظر.

التشكيل المتوقع للنادي الأهلي

ومن المتوقع أن يدخل الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

- في حارس المرمى: محمد الشناوي

- في خط الدفاع: يحيى عطية الله، رامي ربيعة، أشرف داري، خالد عبد الفتاح

- في خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أكرم توفيق

- في خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، وسام أبو علي.

الأهلي

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتقام المباراة بين النادي الأهلي والمصري البورسعيدي في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك على أرضية ستاد برج العرب، وستنقل عبر شاشة أون سبورت، التي تعتبر الناقل الحصري لمباريات الدور يالممتاز.

ومن الجدير بالذكر أنه قبل مباراة الليلة، سيعقد كولر محاضرة فنية أخيرة للاعبين للتأكيد على أهمية اللقاء.

دوافع النادي الأهلي في لقاء اليوم

ويدخل الأهلي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الكبير على شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا، حيث انتهت المباراة بفوزهم 6-1.

ويأمل الفريق في مواصلة الانتصارات واستعادة ثقة الجماهير، خاصة بعد التعادل الأخير مع البنك الأهلي.

ترتيب الفريقين في جدول المسابقة

ويحتل النادي الأهلي المركز السادس برصيد 8 نقاط، بينما المصري يأتي في المركز الثالث برصيد 11 نقطة، مما يجعل هذه المواجهة ذات أهمية كبيرة لكلا الفريقين.

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