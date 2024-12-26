الأهلي يتفوق على المصري في القيمة التسويقية بحوالي 3 أضعاف

تتنظر جماهير كرة القدم المصرية في كل مكان مواجهة مثيرة تجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره المصري البورسعيدي مساءاليوم الخميس، وذلك ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

وفي السطور التالية يستعرض لكم الموجز تفاصيل هذا اللقاء من موعد مباراة والقنوات الناقلة والقيمة التسويقية للاعبين.

القيمة التسويقية للاعبي الأهلي والمصري البورسعيدي سعيدي

وتبلغ القيمة التسويقية للنادي الأهلي اكثر من ثلاثة أضعاف لاعبي المصري البورسعيدي، حيث تبلغ القيمة التسويقية للاعبي المارد الأحمر حوالي30.88 مليون يورو، بينما تصل القيمة التسويقية للاعبي المصري إلى حوالي 9.53 مليون يورو.

موعد مباراة الأهلي والمصري والقنوات الناقلة

وتبدأ المباراة بين الأهلي والمصري في تمام الساعة الثامنة مساءً على ستاد برج العرب، وستذاع المباراة عبر قناة أون سبورت، الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.



التشكيل المتوقع للأهلي في لقاء اليوم

ومن المحتمل أن يدخل الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

في حارس المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: يحيى عطية الله، رامي ربيعة، أشرف داري، خالد عبد الفتاح

في خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أكرم توفيق

في خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، وسام أبو علي

الأهلي



غيابات الأهلي أمام المصري



وكان أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، عن استبعاد عدد من اللاعبين الرئيسيين من قائمة المباراة، ومن بينهم كهربا، يوسف أيمن، كريم نيدفيد،كريم فؤاد، مصطفى أبو الخير، طاهر محمد طاهر، محمد هاني، رضا سليم، محمد عبد الله، ومصطفى مخلوف.



ترتيب الفريقين في مسابقة الدوري المصري

ويتواجد الأهلي في المركز السادس برصيد 8 نقاط، بينما يحتل المصري المركز الثالث برصيد 11 نقطة، مما يجعل هذه المواجهة مهمة لكلا الفريقين.

قائمة الأهلي لموسم 2024/2025

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني، خالد عبد الفتاح، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أشرف داري، يوسف أيمن، كريم الدبيس، عمر كمال، يحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق، عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، كريم نيدفيد، محمد عبد الله.

خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، محمود كهربا، طاهر محمد طاهر، رضا سليم، وسام أبو علي.

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