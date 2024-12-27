أماكن وأسعار شقق سكن ودار وجنة مصر.. 6575 وحدة

يهتم قطاع كبير من المصريين، عن شقق الإسكان بمشروعات “سكن مصر، دار مصر، وجنة”، التي تقدمها وزارة الإسكان لتوفير وحدات سكنية مميزة في 15 مدينة جديدة، حيث تمثل هذه المشروعات فرصة ذهبية للراغبين في امتلاك سكن عصري بمواقع استراتيجية وبأسعار تنافسية، ونرصد لكم التفاصيل عبر الموجز.

خطوات التقديم لحجز شقق الإسكان 2024

للتقديم على شقق الإسكان بمشروعات «سكن مصر، دار مصر، وجنة»، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني المخصص للحجز «مسكن». إنشاء حساب جديد بالنقر على «دخول مستخدم جديد». إدخال البيانات المطلوبة. تفعيل الحساب عبر رابط يُرسل إلى البريد الإلكتروني. اختيار الوحدة السكنية والطابق المناسب من بين الخيارات المتاحة.

تفاصيل الطرح

عدد الوحدات: 6575 وحدة سكنية.

المدن: 15 مدينة جديدة.

تاريخ الطرح: بدأ يوم 16 أكتوبر 2024 واستمر لمدة شهرين.

أسعار الوحدات

تتراوح الأسعار بين 1,171,000 جنيه و1,345,000 جنيه حسب المشروع.

مقدم الحجز: 100,000 جنيه.

شقق سكن ودار وجنة مصر

أماكن شقق الإسكان 2024

- توجد 310 وحدات سكنية بـ مشروع سكن مصر في ناصر (غرب أسيوط).

- توجد 890 وحدة سكنية بـ مشروع إسكان متميز في المنصورة الجديدة.

- توجد 300 وحدة سكنية بـ مشروع سكن مصر في أكتوبر الجديدة.

- توجد 34 وحدة سكنية بـ مشروع سكن مصر في المنيا الجديدة.

- توجد 246 وحدة سكنية بـ مشروع سكن مصر في غرب قنا.

- توجد 600 وحدة سكنية بـ مشروع سكن مصر في العلمين الجديدة.

- توجد 11 وحدة سكنية بـ مشروع دار مصر في السادات.

- توجد 11 وحدة سكنية بـ مشروع دار مصر في مدينة السادات.

- توجد 435 وحدة سكنية بـ مشروع سكن مصر في حدائق أكتوبر.

- توجد 83 وحدة سكنية بـ مشروع إسكان متميز في دمياط الجديدة.

- توجد 1500 وحدة سكنية بـ مشروع سكن مصر في بدر.

- توجد 456 وحدة سكنية بـ مشروع سكن مصر في العبور.

- توجد 35 وحدة سكنية بـ مشروع سكن مصر في الشروق.

- توجد 700 وحدة سكنية بـ مشروع سكن مصر في القاهرة الجديدة.

- توجد 223 وحدة سكنية بـ مشروع جنة في 6 أكتوبر.

- توجد 22 وحدة سكنية بـ مشروع دار مصر في العاشر من رمضان.

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