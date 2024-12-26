حـ.ريق كورنيش النيل.. حلقة جديدة من سلسلة الحرائق خلال الفترة الأخيرة

حـ.ريق كورنيش النيل.. انضم ذلك الحـ.ريق إلى سلسلة الحـ.رائق التي باتت تحدث بين الحين والآخر في مناطق متعددة من الدولة، إذ إن حـ.ريق كورنيش النيل جاء بعد آخر حـ.ريق حدث بعد حـ.ريق مطعم توليفة الذي حدث في شارع فيصل منذ عدة أيام.

حـ.ريق كورنيش النيل

اندلع حريـ.ق في كميات كبيرة من الهيش والمخلفات بمنطقة كورنيش النيل، في حدود منطقة المنيل، لكن لم يسفر الحـ.ريق عن أي إصابات أو حتى خسائر في الأرواح، التفاصيل تسردها الموجز.

السيطرة على حـ.ريق كورنيش النيل

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران قبل امتدادها للمنشآت المجاورة، فيما تحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق في الواقعة.

بلاغ بـ حـ.ريق كورنيش النيل

كانت غرفة النجدة، تلقت، بلاغا يفيد نشوب حـ.ريق بهيش بكورنيش النيل في المنيل، إذ جرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان الحريق، ونجحت في السيطرة على النيران وإخمادها دون إصابات، وقبل امتدادها للمنشآت المجاورة لمناطق أخرى.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

حريـ.ق مطعم تفويلة

وكان حريـ.ق اندلع في مطعم تفويلة في شارع فيصل الرئيس، منذ عدة أيام، حيث أسفر عن تفحم المطعم والطوابق الخمس التي تعلوه، فضلا عن السيارات المتوقفة بجانب المطعم والعقار المجاور له، لتؤكد المصادر الأمنية، أنه لم يتم رصد أي خسائر في الأرواح البشرية حتى الآن، ولكن الخسائر المادية جسيمة جدا.

حـ.ريق كورنيش النيل

إشارة بحـ.ريق مطعم تفويلة

وفور تلقي الإشارة بـ حـ.ريق مطعم تفويلة انطلقت فريق الحماية المدنية إلى مقر الحادث، وتم إمداد الحريـ.ق بـ5 سيارات إطفاء، ليتم السيطرة على الحـ.ريق، بعد بذل الكثير من الجهود المضنية لمنع انتشار حريـ.ق مطعم تفويلة وامتداداه النيران إلى المباني المجاورة.

وأمرت النيابة العامة بفتح تحقيق موسع، وانتدبت فريق متخصص من المعمل الجنائي، لنعرفة ملابسات حدوث الحـ.ريق، لتشير المعاينة المبدئية أن الماس الكهربائي في اللافتة الإعلانية هو السبب الرئيسي.

قوات الحماية المدنية

وكانت قوات الحماية المدنية قد سيطرت حـ.ريق مطعم تفويلة والذي اندلع داخل مطعم تفويلة الكائن بأحد العقارات بشارع فيصل بمحافظة الجيزة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة مفاده وصول إشارة من الأهالي بالمنطقة، يؤكد نشوب حـ.ريق عمارات سكنية كائنة في شارع فيصل، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ مصطحبين سيارات الإسعاف والحماية المدنية.

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