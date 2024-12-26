محافظ الجيزة يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفوف الدراسية

اعتمد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025 للشهادات المحلية وصفوف النقل بجميع أنواعه، وفيما يلي سيعرض لكم الموجز التفاصيل كاملة.

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025

وجاء بيان مديرية التربية والتعليم مواعيد الامتحانات كالتالي:

جدول امتحانات المرحلة الابتدائية

الصف الثاني والثالث ( فصل واحد ) يبدأ من السبت 11/1/2025 إلى الأحد 12/1/2025.

الصف الثالث الابتدائي ( عام ) يبدأ من السبت 11/1/2025 إلى الثلاثاء 14/1/2025

الصف الرابع الابتدائي ( عام، فصل واحد، مكفوفين، صم وضعاف السمع) يبدأ من السبت 11/1/2025 إلى الأربعاء 15/1/2025.

الصف الخامس الإبتدائى ( عام، فصل واحد، مكفوفين، صم وضعاف السمع) والسابع (صم، ضعاف سمع) يبدأ من السبت 11/1/2025 إلى الأربعاء 15/1/2025.

الصف السادس الإبتدائى ( عام، فصل واحد، مكفوفين، صم وضعاف سمع) والثامن (صم، ضعاف سمع) يبدأ من السبت 11/1/2025 إلى الأربعاء 15/1/2025.



جدول امتحانات المرحلة الإعدادية



• الصف الأول الإعدادى (عام، صم، مكفوفين، مهنى ) يبدأ من السبت 11/1/2025 إلى الأربعاء 15/1/2025.

• الصف الثانى الإعدادى (عام، صم، مكفوفين، مهنى ) يبدأ من السبت 11/1/2025 إلى الخميس 16/1/2025.

• الصف الثالث الإعدادى (الشهادة الإعدادية) (عام، صم، مكفوفين، مهنى ) يبدأ من السبت 18/1/2025 إلى الخميس 23/1/2025.

الصفين الأول والثانى الثانوى العام والفنى

• الصف الأول الثانوى العام يبدأ من يوم السبت 11/1/2025 إلى الخميس 16/1/2025.

• الصف الثانى الثانوى العام يبدأ من يوم السبت 11/1/2025 إلى الخميس 16/1/2025.

• الصف الأول والثانى الثانوى الفنى بأنواعه يبدأ من يوم الخميس 9/1/2025 إلى الخميس 23/1/2025.

ضرورة المراجعة الدورية لاستعدادات الإدارات والمدارس

وجه محافظ الجيزة مدير مديرية التربية والتعليم بسرعة التنسيق لرفع درجة الاستعداد بالمدارس استعدادًا لاستقبال امتحانات الطلاب، والتأكد من جاهزية كافة اللجان المقرر عقد الامتحانات بها.

كما شدد على ضرورة المراجعة الدورية لاستعدادات الإدارات والمدارس ضمن نطاق المحافظة لضمان سير الامتحانات بشكل جيد.

وأشار المحافظ إلى أهمية تكثيف جهود رؤساء الأحياء والمراكز والمدن لمنع أي تعديات أو إشغالات بالقرب من المدارس، والتأكد من رفع المخلفات أولًا بأول.

كما أكد على منع أي مظاهر للعشوائية والضوضاء لضمان توفير بيئة هادئة ومناسبة للطلاب أثناء فترة الامتحانات. كما شدد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير سيولة مرورية حول اللجان بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور في الجيزة لضمان تسهيل حركة السير.

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