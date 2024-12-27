الحلقة الأخيرة من وتر حساس تكشف مصير الشخصيات وتفاصيل الصراع النهائي

مسلسل "وتر حساس" يقدم دراما اجتماعية مثيرة تسلط الضوء على قضايا الخيانة والصراعات النفسية، حيث تنكشف الأسرار وتتداخل مصائر الشخصيات في رحلة مليئة بالتوتر والغموض.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية :

تعاد الحلقة الٲخيرة من مسلسل وترحساس في الساعة 3:30 صباحاً و12:30 ظهراً كما ستعرض على قناة ON Drama في الساعة 10 مساءً، وتعاد في الساعة 6 صباحاً و10 صباحاً و4 مساءً.

الحقيقة في قضية مقتل ليلى ومازن

شهدت الحلقات السابقة من "وتر حساس" تصاعداً كبيراً في الأحداث، حيث تم كشف تفاصيل قضية مقتل ليلى (جنا الأشقر) على يد زوجها مازن (أحمد جمال سعيد).

و اعترف عبد الرحمن (شريف الشعشاعى) بتورطه في الحادث، حيث كشف أن مازن كان في شقة ليلى مع رغدة (هيدي كرم)، مما أدى إلى مشاجرة انتهت بدفع مازن لليلى، ما تسبب في سقوطها ووفاتها هذا الاعتراف أدى إلى تبرئة ليلى من تهمة الخيانة، لكنه كشف تورط مازن في الجريمة، ما زاد من تعقيد القضية والعلاقات بين الشخصيات.

سلمى تواجه كامليا وتكشف التلاعب بمسرح الجريمة

تتواصل الأحداث في الحلقة الأخيرة حيث تتوصل سلمى (صبا مبارك) إلى أن كامليا (إنجي المقدم) قامت بتغييرات في مسرح الجريمة من أجل إنقاذ شقيقها مازن وجعل القضية قضية شرف تسعى سلمى لجمع الأدلة التي تثبت تورط كامليا، وستشهد الحلقة الأخيرة مواجهات قوية بينهما. سلمى، التي أثبتت خلال الحلقات السابقة قدرتها على كشف الأسرار، تدخل الآن في صراع مباشر مع كامليا لتحاول إثبات تورطها ووضعها في السجن على كل ما فعلته.

مسلسل "وتر حساس"

يضم نخبة متميزة من الفنانين الذين برعوا في تجسيد شخصياتهم بعمق وأداء متميز، حيث يشارك في البطولة كل من: صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، هيدي كرم، لطيفة فهمي، هاجر عفيفي، أحمد جمال سعيد، جنا الأشقر، تميم عبده، محمد العمروسي، شريف الشعشاعي، تقى حسام، محمد علي رزق، صالح عبد النبي، عزوز عادل، كريم العمري، نورا مهدى، مينا نبيل، ميرنا نديم، بالإضافة إلى عدد آخر من الفنانين الموهوبين.

المسلسل من تأليف أمين جمال، ومن إخراج وائل فرج، وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث يجمع بين الأداء القوي والقصص المشوقة التي تدور في إطار درامي اجتماعي يعكس صراعات الإنسان الحديثة

الدراما الاجتماعية وصراعات النفس البشرية

تدور أحداث "وتر حساس" حول قضية الخيانة الزوجية وصراعات النفس البشرية، حيث تسلط الحلقات الضوء على حياة ثلاث سيدات (طبيبة، محامية، وموظفة)، ومع تداخل العلاقات الشخصية، تزداد التعقيدات بين الأطراف المتورطة في الصراع. الحلقة الأخيرة اليوم ستشهد نهاية هذه المآلات، حيث ستحسم العديد من القضايا التي أُثيرت خلال الحلقات الماضية، وستتضح مصائر الشخصيات الرئيسية، خاصة سلمى وكامليا، وسط تنامي الخلافات والخيانة والتلاعب.

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