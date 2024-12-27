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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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كورة وملاعب

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 27-12-2024 في الدوري الإنجليزي وخليجي26

مباريات اليوم
مباريات اليوم

تشهد مباريات اليوم الجمعة 27-12-2024، مواجهات مثيرة في مختلف الملاعب العالمية في إطار منافسات  الموسم الرياضي الجاري 2024-2025 لعل أبرزها كأس الخليج العربي والإنجليزي.

ويستضيف فريق الكرة الأول بـ نادي برايتون نظيره برينتفورد في إطار منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي.

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وفي ذات الجولة يحل فريق الكروي الأول بـ نادي إيبسويتش تاون المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري سام مرسي ضيفًا على فريق أرسنال بقيادة الإسباني ميكيل أرتيتا.

وتستأنف مباريات الجولة الثالثة من بطولة كأس الخليج العربي “ خليجي 26 ”  اليوم حيث يلتقي منتخب الكويت أمام نظيره قطر بينما يواجه منتخب الإمارات منافسه العماني.

ويعرض " الموجز " مواعيد مباريات اليوم الجمعة بمختلف البطولات والدوريات المختلفة في كافة ملاعب العالم.


مواعيد مباريات اليوم بـ الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

 

برايتون X برينتفورد – 9.30 مساء - beIN Sports HD 2


أرسنال X إيبسويتش تاون – 10.15 مساء - beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات اليوم بـ خليجي 26 والقنوات الناقلة

 

الكويت X قطر – 4.30 مساء - AD Sports 1 HD

الامارات X عمان – 4.30 مساء - Alkass One HD

مباريات اليوم بـ الدوري الجزائري

 

شباب بلوزداد X أولمبي أقبو – 8 مساء


جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

1- ليفربول، 42 نقطة.

2- تشيلسي، 35 نقطة.

3- نوتينجهام فورست، 34 نقطة.

4-آرسنال، 33 نقطة.

5- نيوكاسل، 29 نقطة.

6- بورنموث، 29 نقطة.

7- مانشستر سيتي، 28 نقطة.

8- فولهام، 28 نقطة.

9- أستون فيلا، 28 نقطة.

10- برايتون، 25 نقطة.

11- توتنهام، 23 نقطة.

12- برينتفورد، 23 نقطة.

13- وست هام، 23 نقطة.

14- مانشستر يونايتد، 22 نقطة.

15- إيفرتون، 17 نقطة.

16- كريستال بالاس، 17 نقطة.

17- ولفرهامبتون، 15 نقطة.

18- ليستر سيتي، 14 نقطة.

19- إيبسويتش تاون، 12 نقطة.

20- ساوثهامبتون، 6 نقاط.

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جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 27-12-2024 والقنوات الناقلة
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