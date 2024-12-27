موعد مباراة منتخب السعودية ضد العراق في كأس الخليج العربي "خليجي 26"

يستضيف استاد جابر الأحمد الدولي، مباراة منتخب السعودية والعراق، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات، لـ بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26". التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

ويتواجد المنتخب السعودي، ضمن المجموعة الثانية في بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 26” إلى جانب العراق واليمن والبحرين.

موعد مباراة السعودية والعراق في كأس الخليج العربي

يخوض منتخب السعودية، مباراة مثيرة وهامة أمام العراق، يوم السبت 28 ديسمبر 2024، في الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة، و 5:30 بتوقيت مكة المكرمة، على استاد جابر الأحمد الدولي، في إطار منافسات الجولة الثالثة من خليجي 26.

منتخب السعودية

في حالة فوز السعودية على العراق، فستتأهل بالوصافة لأن البحرين ضمنت الصدارة، حتى لو تعرضت للهزيمة من اليمن في المباراة الأخيرة، في ظل تفوقها على الثنائي السعودية والعراق في المواجهات المباشرة.

بينما إذا تلقى منتخب السعودية هزيمة أمام العراق تخرج مباشرة، ويتأهل العراق إلى الدور الثاني وصيفًا للمجموعة خلف المنتخب البحريني.

تشكيل السعودية المتوقع أمام العراق في كأس الخليج العربي

من المتوقع أن يدخل المدرب هيرفي رينارد المباراة بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: ياسر الشهراني - علي البليهي - علي لاجامي - سلطان الغنام.

خط الوسط: محمد كنو - مصعب الجوير - عبد الإله المالكي.

خط الهجوم: عبد الله الحمدان - عبد الإله هوساوي - عبد الله رديف.

تشكيل العراق المتوقع أمام السعودية في كأس الخليج العربي

من المتوقع أن يدخل المدرب خيسوس كاساس علي المباراة بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: جلال حسن.

خط الدفاع: ريبين سولاقا - زيد تحسين - أحمد مكنزي - مصطفى سعدون.

خط الوسط: أمجد عطوان - أحمد ياسين - إبراهيم بايش.

خط الهجوم: زيدان إقبال - أيمن حسين - علي جاسم.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والعراق في كأس الخليج العربي "خليجي 26 "

تنقل بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26" على عدد من القنوات العربية وهي كالتالي:

SSC News HD - فهد العتيبي - راشد الدوسري.

الشارقة الرياضية - موسى عيد.

دبي الرياضية - رؤوف خليف.

الكأس 1 - خليل البلوشي.

عمان الرياضية - شبيب الحبسي.

البحرين الرياضية HD 2 - حمد الشملان.

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