موعد مباراة منتخب البحرين ضد اليمن في كأس الخليج العربي "خليجي 26"

يستعد منتخب البحرين، لمواجهة نظيره اليمن، على استاد جابر مبارك الحمد الصباح، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26". التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وضمن منتخب البحرين، صدارة المجموعة الثانية من كأس الخليج العربي، بينما خرج اليمن من كل الحسابات ويسعى للتمثيل المشرف في آخر مباراة.

ويتواجد المنتخب البحريني، ضمن المجموعة الثانية في بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 26” إلى جانب العراق واليمن والسعودية.

منتخب الحرين واليمن

موعد مباراة البحرين واليمن في كأس الخليج العربي “خليجي 26”

يلتقي منتخب البحرين، مع نظيره اليمن، يوم السبت 28 ديسمبر 2024، في الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة، و5:30 بتوقيت مكة المكرمة، على استاد جابر مبارك الحمد الصباح، للجولة الثالثة من كأس خليجي 26.

تشكيل البحرين المتوقع أمام اليمن في كأس الخليج العربي "خليجي 26"

من المتوقع أن يدخل المدرب دراجان تالايتش المباراة بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: إبراهيم لطف الله.

خط الدفاع: حمد الشمسان - أمين بن عدي - وليد الحيام - عبد الله الخلاصي.

خط الوسط: علي مدن - كميل الأسود - سيد ضياء - مهدي الحميدان.

خط الهجوم: محمد مرهون - مهدي عبد الجبار.

تشكيل اليمن المتوقع أمام البحرين في كأس الخليج العربي "خليجي 26"

من المتوقع أن يدخل المدرب نور الدين ولد علي المباراة بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: محمد أمان.

خط الدفاع: رامي الوسماني - هارون الزبيدي - حمزة الريمي.

خط الوسط: رضوان الحبيشي - عمر جولان - أسامة عنبر - عبد المجيد صبارة.

خط الهجوم: ناصر محمدوه - ممدوح بن عجاج.

القنوات الناقلة لمباراة البحرين واليمن في كأس الخليج العربي "خليجي 26 "

تذاع بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26" على عدد من القنوات العربية أبرزها قنوات الكأس ودبي الرياضية وSSC.

SSC 4 HD - خالد المديفر - محمد حسين.

دبي الرياضية - أحمد الشحي.

الكأس 2 - سمير المعيرفي.

عمان مباشر - محمد البلوشي.

البحرين الرياضية HD 1 - علي حسن.

مرايا 2 - عبد الحميد الجسمي.

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