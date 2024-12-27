موعد صلاة الجمعة اليوم بجميع المحافظات

موعد صلاة الجمعة اليوم.. هو يوم عظيم عند المسلمين، فهو عيد أسبوعي ومناسبة روحانية تجمع القلوب على ذكر الله وتلاوة القرآن، والاستماع إلى خطبة الجمعة التي تحمل الموعظة والنصيحة.

وفي هذا اليوم المبارك، يحرص المسلمون على معرفة مواقيت الصلاة وخاصة موعد صلاة الجمعة اليوم، لا سيما صلاة الجمعة، للتوجه إلى بيوت الله وأداء الصلاة في وقتها المحدد.

موعد صلاة الجمعة اليوم

تختلف موعد صلاة الجمعة اليوم في جميع المحافظات وفقًا للتوقيت المحلي لكل مدينة، حيث تتأثر بالموقع الجغرافي لكل منطقة، ويُعتبر الالتزام بموعد الأذان دلالة على تعظيم شعائر الله واستجابةً لنداء الحق، إذ قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ".

الموجز ينقل لكم عبر السطور التالية تفاصيل مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات ومنها موعد صلاة الجمعة اليوم وهي كالتالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

صلاة الجمعة: 11:56 ص

العصر: 2:44 م

المغرب:5:04م

العشاء: 6:26 م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

صلاة الجمعة: 12:00 م

العصر: 2:46 م

المغرب: 5:04 م

العشاء: 6:28 م

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية



موعد صلاة الجمعة اليوم

صلاة الجمعة: 11:52 ص

العصر: 2:38 م

المغرب: 4:58 م

العشاء: 6:20 م

مواقيت الصلاة في بورسعيد

صلاة الجمعة: 11:51 ص

العصر: 2:37 م

المغرب: 4:55 م

العشاء: 6:19 م

مواقيت الصلاة في السويس

صلاة الجمعة: 11:50 ص

العصر: 2:39 م

المغرب: 4:57 م

العشاء: 6:20 م

مواقيت الصلاة في العريش

صلاة الجمعة: 11:45 ص

العصر: 2:31 م

المغرب: 4:49 م

العشاء: 6:13 م

مواقيت الصلاة في دمنهور

صلاة الجمعة: 11:59 ص

العصر: 2:45 م

المغرب: 5:03 م

العشاء: 6:27 م

مواقيت الصلاة في أسوان

صلاة الجمعة: 11:50 ص

العصر: 2:46 م

المغرب: 5:06 م

العشاء: 6:26 م

مواقيت الصلاة في الجيزة

صلاة الجمعة: 11:56 ص

العصر: 2:44 م

المغرب: 5:04 م

العشاء: 6:26 م

مواقيت الصلاة في المنصورة

صلاة الجمعة: 11:57 ص

العصر: 2:45 م

المغرب: 5:05 م

العشاء: 6:27 م

مواقيت الصلاة في طنطا

صلاة الجمعة: 11:56 ص

العصر: 2:44 م

المغرب: 5:04 م

العشاء: 6:26 م

موعد صلاة الجمعة اليوم

مواقيت الصلاة في السويس

صلاة الجمعة: 11:50 ص

العصر: 2:39 م

المغرب: 4:57 م

العشاء: 6:20 م

مواقيت الصلاة في أسيوط

صلاة الجمعة: 11:53 ص

العصر: 2:50 م

المغرب: 5:10 م

العشاء: 6:30 م

مواقيت الصلاة في قنا

صلاة الجمعة: 11:49 ص

العصر: 2:46 م

المغرب: 5:06 م

العشاء: 6:26 م

مواقيت الصلاة في بني سويف

صلاة الجمعة: 11:52 ص

العصر: 2:41 م

المغرب: 4:59 م

العشاء: 6:21 م

إقرأ أيضًا:

موعد أذان العشاء في مصر اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2024

تعرف على.. مواقيت صلاة الجمعة اليوم 25-10-2024 في القاهرة وباقي المحافظات