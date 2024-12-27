مواعيد مباريات النادي الأهلي القادمة في شهر يناير.. لقاءات نارية

ينتظر الفريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي العديد من المواجهات القوية خلال شهر يناير المقبل 2025 لعل أبرزها في بطولة دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري.

وكان النادي الأهلي قد خسر فرصة الذهاب إلى نهائي بطولة الإنتركونتيننتال خلال الشهر الحالي بعد الخسارة أمام نظيره باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح.

ويحتل النادي الأهلي المرتبة الأولى بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 11 نقطة متساويًا مع الرباعي المصري البورسعيدي والزمالك وبيراميدز فضلًا عن سيراميكا كليوباترا.

توقيت مباريات النادي الأهلي القادمة في يناير

ويستعرض “ الموجز” جدول مباريات النادي الأهلي خلال شهر يناير القادم 2025 على النحو التالي:

ستكون البداية لـ النادي الأهلي خلال شهر يناير المقبل ببطولة دوري أبطال أفريقيا حيث سيلاقي فريق شباب بلوزداد الجزائري يوم الجمعة الموافق الثالث من الشهر ذاته في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

والسابع من يناير سيواجه النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره نادي سموحة السكندري في تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعب " القاهرة الدولي".

النادي الأهلي

ويحل النادي الأهلي ضيفًا ثقيلًا على منافسه ستاد أبيدجان الإيفواري يوم 11 يناير 2025 في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويستضيف فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره الجونة يوم 14 يناير 2025 في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويختتم النادي الأهلي دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بمواجهة أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي يوم 18 يناير 2025 على ملعب "القاهرة الدولي" في السادسة مساءً.

ويوم 22 يناير 2025 يحل فريق الكروي الأول بالمارد الأحمر ضيفًا ثقيلًا على منافسه نادي فاركو في الخامسة مساءً على ملعب " الإسكندرية".

قائمة الأهلي لموسم 2024/2025

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني، خالد عبد الفتاح، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أشرف داري، يوسف أيمن، كريم الدبيس، عمر كمال، يحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق، عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، كريم نيدفيد، محمد عبد الله.

خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، محمود كهربا، طاهر محمد طاهر، رضا سليم، وسام أبو علي.

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