الحصار الإسرائيلي شبه الكامل.. تقرير يكشف عوار العلاقة بين واشنطن وإسرائيل

الحصار الإسرائيلي شبه الكامل.. تقرير سحبته منظمة رائدة في مراقبة الأزمات الغذائية على مستوى دول العالم، إذ إن المنظمة التي تتبع الولايات المتحدة إداريًا سحب التقرير الذي يشير إلى الحصار الإسرائيلي شبه الكامل.

الحصار الإسرائيلي شبه الكامل

تقرير الحصار الإسرائيلي شبه الكامل سحبته المنظمة هذا الأسبوع الذي يحذر من مجاعة وشيكة في شمال قطاع غزة، فضلًا عن الوضع المؤسف الذي يعيشه الفلسطينيين في القطاع منذ بدء الحرب على القطاع، تستعرض الموجز تفاصيله.

أزمة لحليف أمريكا

الحصار الإسرائيلي شبه الكامل، تقرير من الممكن أن يتسبب في أزمة للولايات المتحدة الأمريكية، فضلًا عن أنه يعد توبيخًا لحليفها الأساسي إسرائيل، إذ أثار التحدي العام النادر من إدارة بايدن لعمل نظام الإنذار المبكر بالمجاعة الممول من الولايات المتحدة، والذى من المفترض أن يعكس التحليل القائم على البيانات من قبل خبراء محايدين، اتهامات من شخصيات المساعدات وحقوق الإنسان بالتدخل السياسي الأمريكي المحتمل، الأمر الذي يظهر عوار التحالف ومساعدة الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل.

تقرير غير دقيق

السفير الأمريكي لدى إسرائيل جاكوب لو، أكد في وقت سابق من الأسبوع المنقضي، أن تقرير الحصار الإسرائيلي شبه الكامل، الصادر عن المنظمة "غير دقيق وغير مسؤول".

وأشار إلى أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، التي تمول مجموعة المراقبة، فشلت نتائجها في تقديم تفسير سليم للظروف المتغيرة بسرعة في شمال غزة.

رفض التعليق

فيما رفضت السفارة الأمريكية في إسرائيل ووزارة الخارجية التعليق على التقرير، فضلًا عن أن منظمة فيوز، أكدت الخميس، أنها تراجعت عن تحذيرها من المجاعة في غزة، مشددة على أنها تتوقع إعادة إصدار التقرير، في يناير مع بيانات وتحليلات محدثة.

وتابع لو: "نعمل مع الأمم المتحدة وشركائنا الإسرائيليين ليلًا نهارًا لتلبية الاحتياجات الإنسانية الكبيرة، لكن الاعتماد على بيانات غير دقيقة يعد أمرًا غير صحيح".

الحصار الإسرائيلي شبه الكامل

سحب التحذير المتصاعد

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي تتخذ من واشنطن مقرًا لها، شدد على أنها طلبت من منظمة مراقبة المجاعة، سحب تحذيرها المتصاعد من المجاعة الوشيكة، حتى لا يزداد الأمر سوءًا مع الحلفاء الإسرائيليين خلال الفترة القليلة المقبلة.

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