عمرو سعد يحسم الجدل حول مسلسل سيد الناس ويكشف مفاجآت جديدة

خرج الفنان عمرو سعد عن صمته للرد على الشائعات التي طالت مسلسل "سيد الناس"، المقرر عرضه في موسم رمضان 2025، حيث نفى بشكل قاطع أي أخبار تشير إلى توقف تصوير العمل.

وفي السطور القادمة يرصد لكم "الموجز" مصير مسلسل "سيد الناس" وتفاصيل المسلسل وأبطال العمل .

ونشر الفنان عمرو سعد منشور عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، علق عمرو سعد قائلاً: «لمن يقول إننا مختلفين، بالعكس أنا وسم سم متفقين، متشاركين، على الشغل سهرانين، وببنطلونات البيجاما، بأمر الله مسلسل سيد الناس أقوى مسلسل 2025 و2026 و2027، لأننا بنفكر في 3 أجزاء».



كواليس تصوير مسلسل "سيد الناس"

شارك المخرج محمد سامي لمحات جديدة من كواليس المسلسل المنتظر "سيد الناس"، حيث نشر عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" مجموعة صور من موقع التصوير، وعلق ببساطة: "تصوير سيد الناس."

التفاعل كان سريعًا ومليئًا بالإشادة من المتابعين، إذ عبر البعض عن إعجابهم الشديد بأسلوب سامي الإخراجي، وكتبوا:

"بسم الله ما شاء الله.. أشطر مخرج في مصر."

"منتظرين عظمة جديدة كالعادة يا عالمي!"

"يبدو أن هناك عملًا استثنائيًا قادمًا يا أبو سامي!"

عمرو سعد ومحمد سامي من كواليس تصوير سيد الناس



فريق عمل "سيد الناس"

يجمع المسلسل نخبة من ألمع النجوم بجانب عمرو سعد، مثل:

أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي, نشوى مصطفى، ملك زاهر، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، ياسين السقا



ويؤدي أحمد رزق، رنا رئيس، وأحمد فهيم أدوار أشقاء عمرو سعد، ما يفتح المجال لصراعات اجتماعية حافلة بالتشويق.

المسلسل من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح في أول تجربة درامية له، وإخراج محمد سامي، المعروف بحرفيته في تقديم أعمال درامية تمزج بين الحبكة القوية والإثارة. الإنتاج يعود إلى صادق الصباح، الذي يقدم دائمًا أعمالًا ضخمة تلاقي استحسان الجمهور.

عودة منتظرة لعمرو سعد

يأتي هذا العمل ليعيد الفنان عمرو سعد إلى دراما رمضان بعد غيابه عن موسم 2024. وكان آخر ظهور له في رمضان 2023 من خلال مسلسل "الأجهر"، الذي لاقى نجاحًا كبيرًا، حيث شاركته البطولة نخبة من النجوم مثل درة، سيد رجب، وناهد السباعي.

يتألف مسلسل "سيد الناس" من 30 حلقة تعالج قضايا اجتماعية بلمسة إنسانية، مع حبكة درامية مثيرة ستترك بصمة واضحة في سباق دراما رمضان 2025.

اقرأ أيضًا :





