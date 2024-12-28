دنيا عبد العزيز تستعيد ذكريات حملها وتودع 2024 بلحظات خاصة

حرصت الفنانة دنيا عبد العزيز على مشاركة جمهورها واحدة من أبرز اللحظات في حياتها الشخصية، حيث نشرت عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي صوراً من جلسة تصوير مميزة التقطتها أثناء فترة حملها بابنتها الأولى "جودي".

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الجلسة جاءت بمثابة وداع لعام 2024، الذي وصفته دنيا بأنه "عام اللحظات الأفضل"، حيث علقت على الصور قائلة: "أفضل اللحظات في 2024" تلك الصور حملت مشاعر الأمومة التي امتزجت بالسعادة والترقب، إذ كان حملها بجودي بداية فصل جديد في حياتها.

رزقت دنيا وزوجها بابنتهما "جودي" في أكتوبر الماضي، ليكون هذا الحدث السعيد هو الأبرز في حياتهما بعد عامين من زواجهما اختيار اسم "جودي" جاء كلمسة وفاء لوالدة دنيا الراحلة، التي توفيت منذ أربع سنوات وتركت أثراً عميقاً في حياة ابنتها.

دنيا عبد العزيز

زقاق المدق

رغم انشغالها بحياتها الأسرية، فإن دنيا عبد العزيز نجحت في تحقيق توازن بين حياتها الشخصية والمهنية. كانت عودتها إلى خشبة المسرح من خلال مسرحية "زقاق المدق"، التي تعتبر واحدة من أبرز الأعمال الأدبية لنجيب محفوظ، علامة فارقة في مسيرتها الفنية.

المسرحية جمعت نخبة من الفنانين، مثل بهاء ثروت، بثينة رشوان، شمس، ومجدي فكري، وتم تقديمها برؤية درامية وأشعار محمد الصواف، وإخراج واستعراضات عادل عبده العمل أعاد إحياء الأجواء الكلاسيكية للرواية التي تصوّر تفاصيل الحياة في أحد الأزقة الشعبية المصرية في أربعينيات القرن الماضي.

دنيا عبد العزيز

قدمت دنيا دوراً مميزاً يعكس قدراتها التمثيلية على المسرح، حيث كانت أحد الأعمدة الرئيسية للعمل وقد لاقى العرض استحسان الجمهور، مؤكداً على أهمية المسرح كوسيلة لإحياء التراث الأدبي وتقديمه بشكل معاصر.

من الأدب إلى المسرح والسينما

تعتبر رواية "زقاق المدق" من أبرز روايات الأديب العالمي نجيب محفوظ، التي نُشرت عام 1947 الرواية تتناول حياة سكان زقاق صغير متفرع من حارة الصنادقية بمنطقة الحسين بالقاهرة، حيث يرصد محفوظ بحرفية عالية تفاصيل الحياة اليومية بما فيها من تحديات وصراعات وأحلام بسيطة.

تحولت الرواية إلى فيلم سينمائي في الستينيات، قامت ببطولته الفنانة شادية، مما زاد من شهرة العمل وسلط الضوء على عبقرية محفوظ الأدبية والآن، عبر المسرح، عادت الرواية لتأخذ حيزاً جديداً من الإبداع، حيث لاقت استحساناً كبيراً من قبل الجمهور.

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