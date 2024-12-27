مصدر يكشف لـ الموجز تفاصيل شخصية فاطمة كشري في مسلسل شهادة معاملة أطفال

تستعد الفنانة الكوميدية فاطمة كشري لإضافة بصمتها الخاصة في عمل جديد يجمعها بالنجم محمد هنيدي، حيث تشارك في مسلسل "شهادة معاملة أطفال".

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية :

كشف مصدر خاصة لموقع "الموجز" عن تفاصيل جديدة حول مشاركة الفنانة الكوميدية فاطمة كشري في مسلسل "شهادة معاملة أطفال"، حيث تجسد شخصية خالة الفنان محمود حافظ، أحد أبطال العمل، وهي من الشخصيات المؤثرة في العمل علي الرغم من قلة مشاهدها، حيث أنها بدأت في تصوير دورها اليوم داخل مدينة الإنتاج الإعلامي في لوكيشن عزاء، دون كشف تفاصيل المشهد.

كما أكد المصدر أن المسلسل سيشهد ظهوراً خاصاً للنجمين محمد ثروت ومحمد محمود كضيفي شرف، ما يزيد من جرعة الكوميديا والإثارة التي يقدمها العمل.

المسلسل الذي يجمع نخبة من نجوم الكوميديا، يعد من أبرز الأعمال المرتقبة، لما يتضمنه من مواقف فكاهية وطرح اجتماعي لقضايا الأسرة والأطفال في إطار مبتكر.

قصة درامية تعالج قضايا الأطفال بأسلوب كوميدي

المسلسل يمتد على مدار 30 حلقة، من تأليف الكاتب محمد سليمان عبد الملك، وإخراج وائل فرج، يقدم مزيجاً من القضايا المؤثرة والمواقف الكوميدية، حيث يجسد هنيدي شخصية محامٍ يجد نفسه وسط سلسلة من المفارقات الطريفة التي تكشف عن جوانب خفية في المجتمع.

أبطال العمل مزيج من الكوميديا والدراما

يشارك هنيدي في بطولة المسلسل نخبة من الفنانين البارزين، منهم صبري فواز، الذي يجلب معه أداءً درامياً قوياً، وسما إبراهيم، التي أثبتت قدرتها على التنقل بين الكوميديا والتراجيديا ببراعة كما يشارك الفنان محمود حافظ، الذي يقدم شخصية قريبة من قلوب المشاهدين، وسط توقعات بأداء مميز.

وتنضم الفنانة الكوميدية فاطمة كشري لتجسد دور خالة محمود حافظ، في إضافة كوميدية مميزة بالإضافة إلى ذلك، يظهر النجمان محمد ثروت ومحمد محمود كضيفي شرف، مما يضفي جرعة مضاعفة من الفكاهة.

هنيدي والعودة المنتظرة بعد "أرض النفاق"

يمثل “شهادة معاملة أطفال" أول عمل درامي للنجم محمد هنيدي بعد غياب طويل عن الشاشة الصغيرة منذ آخر أعماله، مسلسل "أرض النفاق"، الذي استوحى من رواية الأديب يوسف السباعي.

المسلسل السابق حقق نجاحاً كبيراً وترك بصمة واضحة لدى المشاهدين، ما يضع مسؤولية إضافية على عاتق هنيدي في تقديم تجربة تلفزيونية جديدة تلبي توقعات جمهوره.

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