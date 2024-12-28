نفسي أجسد شخصية الجولاني وزيجاتي فاشلة.. تصريحات مثيرة لـ أحمد الفيشاوي

حديث أحمد الفيشاوي في لقاء مع الإعلامي العراقي نزار الفارس ،حمل العديد من الرسائل الشخصية والجريئة التي تلقي الضوء على حياته الخاصة والفنية بطريقة لم يتوقعها الجمهور، وفي السطور التالية يكشف "الموجز" أبرز تصريحات أحمد الفيشاوي المثيرة للجدل .

اعترافات حول عدم زيارة قبر والده

كشف الفنان أحمد الفيشاوي في لقاء خاص مع الإعلامي العراقي نزار الفارس، على شاشة قناة الرابعة الفضائية، أنه لم يزر قبر والده، الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، منذ وفاته، وأوضح قائلاً: "مستني ربنا يتوفاني علشان أقابله ومستني بفارغ الصبر، وبقرأ له الفاتحة على طول"، وأضاف أن سورة الفاتحة تصل من أي مكان في العالم، مشيرًا إلى أنه يحتفظ بصور جميلة لوالده ويصفه بأنه كان رجلًا كريمًا وجميلًا في تعاملاته.

"سبب عدم زيارة القبر"

وعن عدم زيارته لقبر والده، قال أحمد: "مش عارف ممكن أطب ساكت ولا حاجة، ولكن أنا حاجز مكان جنبه في المنوفية عندنا"، هذا التصريح يعكس تواصله الروحي مع والده رغم البعد الجسدي عن القبر.

طموحاته الفنية بين قصص الجولاني وسفاح التجمع

أعرب الفيشاوي عن رغبته في تجسيد شخصيات مثيرة للجدل في أعماله المستقبلية، مثل قصة حياة قائد العملية العسكرية في سوريا، الجولاني، بالإضافة إلى سفاح التجمع، وأكد أنه يستعد لعرض ثلاثة أفلام جديدة قريبًا، ما يبرز تطلعاته المستمرة لتقديم أعمال مميزة.

زيجات فاشلة واعترافات صريحة

تحدث أحمد الفيشاوي بصراحة عن فشل زيجاته الخمسة، معترفًا بأنه السبب وراء تلك الإخفاقات، وأوضح: "اكتشفت أنني شخص من الأفضل أن أكون وحيدًا لأشعر براحة البال"، كما تذكر نصيحة والده حول الزواج، حيث كان فاروق الفيشاوي يرى أن "أحلى حاجة في الزواج هي الطلاق"، مشيرًا إلى أن والده طلق والدته وتزوج بعدها سهير رمزي وسيدة أخرى من خارج الوسط الفني تُدعى نوران. وأضاف أن علاقته بسهير رمزي كانت مميزة، حيث اعتبرها بمثابة أمه الثانية.

"رؤية مثيرة حول عادل إمام وموهبة والده"

أثار أحمد الجدل بتصريحاته حول الزعيم عادل إمام، حيث قال إنه لا يعتبره وسيمًا، مضيفًا أن موهبة والده فاروق الفيشاوي تفوق موهبة الزعيم. لكنه أوضح أن المقارنة غير منصفة بسبب اختلاف الأجيال، حيث بدأ عادل إمام مسيرته قبل فاروق الفيشاوي بـ20 عامًا.

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