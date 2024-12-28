تطورات محاكمة البلوجر هدير عبدالرازق بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

تشهد محكمة القاهرة الاقتصادية جلسة محاكمة البلوجر هدير عبدالرازق، المتهمة بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء وهدم قيم المجتمع، مع توجيه اتهامات تتعلق بنشر الفسق والفجور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويكشف الموجز تفاصيل القضية.

طلبات الدفاع في الجلسة الأولى

خلال الجلسة قدم دفاع البلوجر طلبات شملت ضم فلاشة تحتوي على مواد مرتبطة بالقضية، واستدعاء مأمور الضبط القضائي للمناقشة، مع دفع ببطلان التحريات، كما طالب والد هدير بتأجيل القضية لإتاحة الوقت للاطلاع على المستندات.

التحقيقات تكشف تفاصيل خطيرة

أشارت التحقيقات إلى أن البلوجر هدير عبدالرازق واجهت اتهامات تتعلق بنشر أخبار كاذبة، فيديوهات خادشة للحياء، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وأوضحت النيابة أن المتهمة استغلت المنصات الرقمية لجذب مشاهدات وربح مادي، فيما نفت والدتها علمها بتسريب الفيديوهات التي أظهرتها التحقيقات.

الأدلة والتحفظات

خلال التحقيقات، تم ضبط المتهمة داخل شقتها بأحد الكمبوندات في القاهرة، وتمت مصادرة هاتفها المحمول الذي يضم المواد المثيرة للجدل، وتواجه هدير اتهامات بموجب مواد قانونية تعاقب بالسجن والغرامة لكل من يحرض أو ينشر محتوى يخل بالحياء.

نصوص قانونية تؤطر القضية

المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة: تعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات لكل من حرض على الفجور.

المادة 178 من قانون العقوبات: تعاقب بالسجن حتى سنتين وغرامة تصل إلى 5000 جنيه لنشر مواد خادشة للحياة.

المادة 269 مكرر: تعاقب بالسجن ثلاثة أشهر على الأقل للتحريض على الفسق في الأماكن العامة.

هذه المحاكمة تأتي بعد انتشار فيديوهات مخلة على مواقع التواصل الاجتماعي للبلوجر هدير عبدالرازق، مما دفع الأجهزة الأمنية إلى تتبع مصدرها واعتقال المتهمة، وأثارت القضية جدلًا واسعًا حول دور منصات التواصل في الترويج للفسق والفجور.

اقرأ أيضًا:

غدا.. الحكم على البلوجر هدير بعدالرازق بتهمة خدش الحياء

قرار حاسم من المحكمة في قضية هدير عبد الرازق بسبب المقاطع الفاضحة

