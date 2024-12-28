بالصور.. محافظ الجيزة يرفع حالة الطوارئ بسبب عيد الميلاد والعام الجديد

أصدر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، تعليمات مشددة بتكثيف الجهود لضمان توفير بيئة نظيفة استعدادًا لاستقبال أعياد الميلاد، خاصة محيط الكنائس التي ستشهد توافد المواطنين للاحتفال بعيد الميلاد، و ذلك وفقًا لتقرير حصلت الموجز على نسخة منه.

جاء ذلك خلال متابعته سير أعمال النظافة والتجميل بمحيط الكنائس والشوارع الرئيسية علي مستوي أحياء ومراكز محافظة الجيزة، وذلك في إطار الاستعدادات لـ عيد الميلاد واستقبال العام الجديد.

أعمال النظافة والتجميل

التعامل السريع مع أي ملاحظات ميدانية

وتابع: أن هناك متابعة على مدار الساعة لضمان التعامل السريع مع أي ملاحظات ميدانية وحلها مع التأكيد علي ضرورة رفع كفاءة وتمهيد الطرق المردية للكنائس وإزالة أي إشغالات او تعديات علي الطريق العام لتسهيل حركة المواطنين.

رفع حالة الاستعداد القصوى

ولفت محافظ الجيزة إلى رفع حالة الاستعداد القصوى و تكاتف جميع الجهات المعنية من مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين خلال احتفالات العام الجديد وأعياد الميلاد المجيد .

ووجه النجار بتكثيف أعمال النظافة في المدن والمراكز والقري والأحياء خصوصًا في محيط الكنائس، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية المواطنين وتأمين المنشآت الدينية.

أعمال النظافة والتجميل

تجهيز كافة المتنزهات والحدائق

وأضاف أن المحافظة تقوم بتجهيز كافة المتنزهات والحدائق لاستقبال الزوار والمحتفلين مؤكدًا على ضرورة خلق بيئة نظيفة وآمنة تعكس الصورة الحضارية للمحافظة.

كما وجه المحافظ بزيادة تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات بشكل دوري طوال فترة الأعياد، بالإضافة إلى دهان البلدورات وأعمدة الإنارة، وكذلك العناية بالأشجار في المناطق الحيوية.

وشدد المحافظ على ضرورة تواجد رؤساء الأحياء والمراكز ونوابهم في الشوارع بشكل مستمر لضمان تقديم خدمات متميزة للمواطنين.

في سياق آخر اطلع محافظ الجيزة على الاستعدادات الجارية بالمدارس وخطط الصيانات ورفع الكفاءة الدورية، وأعلن عن تدعيم المدارس بـ 2000 مقعد مدرسي (ديسك) جديد؛ لسد احتياجات كل مدرسة، إلى جانب قيام مديرية التربية والتعليم بتسكين المعلمين للمواد التي تواجه العجز بعد بيان احتياجات كل إدارة تعليمية.

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