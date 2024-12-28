النهاردة كام كيهك 2024.. اعرف سبب تسميته بهذا الاسم

النهاردة كام كهيك، يبحث الكثير من الأشخاص شهر كهيك، وما يرمز إليه هذا الشهر، ويوضح الموجز في السطور التالية كل ما يخص عن هذا الشهر.



وفي ظل تساؤل العديد من المواطنين عنه بصيغة «النهاردة كام كهيك» فهو الشهر الرابع في التقويم المصري، وفي التقويم الجريجوري يبدأ من 10 ديسمبر إلى 8 يناير.

لماذا سمي كهيك بهذا الاسم؟

وكان لشهر كهيك قدسية خاصة عند قدماء المصريين، حيث اعتبروه رمز للخير والبركة وذلك لأن فيه يغطي فيضان النيل الأرض. واسم كهيك مشتق من أحد أسماء العجل أبيس كا حر كا = روح في روح.

النهاردة كام كهيك

ويرجح البعض أن التسمية جاءت من الطبيعة الاحتفالية لهذا الشهر، الذي يرتبط بموسم الزراعة وبداية فترة الرياح الشديدة في مصر، والتي لها تأثير على المحاصيل وبالتالي يواصلون يوميًا قول لبعضهم «النهاردة كام كهيك».

ومن أمثال شعبية عن شهر كهيك الآتي:

النهاردة كام كهيك.. ضرب المصريين الأمثال عن الأشهر القبطية كلها، ومازال حتى الآن يرددها الكثير من الناس، ولعله من الأمثلة التي قيلت في شهر كهيك:

- كيهك صباحك مساك، تقوم من فطورك تحضر عشاك"، ومعناه سرعة انقضاء نهاره وقصر اليوم فيه.

- كيهك برد فوق وبرد تحت، اى البرد غلب على المسكن بأدواره



ويحتل الشهر مكانة خاصة في طقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويعرف بالشهر المريمي؛ لأن عيد الميلاد، وفقًا للتقويم القبطي، يوافق يوم 29 كيهك، كما يحمل كهيك أهمية كبيرة لدى الأقباط كونه شهر ميلاد السيد المسيح.

ما أهمية شهر كيهك لدى الفلاحين المصريين؟

لشهر كيهك أهمية خاصة لدى الفلاحين المصريين، حيث يمثل فترة حصاد المحاصيل الشتوية وبدء زراعة المحاصيل الصيفية.

كما يشتهر شهر كيهك ببرودته الشديدة، حيث يتسم الطقس فيه بانخفاض درجات الحرارة، وتزداد احتمالية تساقط الأمطار في بعض المناطق، مما يساهم في توفير الري اللازم للأراضي الزراعية.

النهارده كام كهيك؟ اعرف التاريخ

يوافق اليوم السبت 28 ديسمبر 2024 اليوم التاسع عشر من شهر كهيك 1741 قبطيًا، كما يوافق 26 جماد آخر 1446 من السنة الهجرية.

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