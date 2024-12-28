رقم استعلام فودافون كاش.. إليك جميع الأكواد المختصرة

تعد محفظة فودافون كاش إحدى أبرز الخدمات المالية التي تقدمها شركة فودافون في مصر، والتي توفر لعملائها العديد من الخيارات لإدارة أموالهم بشكل إلكتروني، وذلك من خلال ربط المحفظة بخط الهاتف المحمول.

ويتساءل الكثير من الناس عبر محركات البحث عن رقم استعلام فودافون كاش والأكواد المرتبطة بالخدمة والتي تتيح للمستخدمين إمكانية تحويل الأموال، دفع الفواتير، شحن الرصيد، والعديد من الخدمات الأخرى دون الحاجة لبطاقة بنكية.

رقم استعلام فودافون كاش

يستعرض “الموجز” طرق ورقم الاستعلام عن رصيد محفظة فودافون كاش، والرسوم المتعلقة بالخدمة والأكواد المختصرة التي تسهل عملية الاستخدام.

رقم استعلام فودافون كاش

طريقة الاستعلام عن رصيد فودافون كاش

يمكن للعملاء معرفة رصيد محفظة فودافون كاش بسهولة عبر الهاتف المحمول باستخدام كود مختصر, كالتالي:

رقم استعلام فودافون كاش

إدخال الكود * 9 * 13 #. إدخال الرقم السري الخاص بالمحفظة عند طلبه لضمان سرية الحساب. تظهر لك رسالة تحتوي على رصيد المحفظة بالكامل.

رسوم محفظة فودافون كاش

تفرض فودافون رسومًا على بعض العمليات الخاصة بمحفظة فودافون كاش، وهي كما يلي:

رسوم التحويل: 1 جنيه يتم خصمها بعد إتمام عملية التحويل.

رسوم سحب الأموال: 2% من القيمة الإجمالية للمبلغ المسحوب بحد أدنى 3 جنيه إذا كان المبلغ أقل من 150 جنيه.

رسوم الاشتراك في الخدمة: 20 جنيه.

عمليات الإيداع: تتم بدون أي رسوم.

الأكواد المختصرة لمحفظة فودافون كاش

توفر فودافون مجموعة من الأكواد المختصرة التي تسهل على العملاء إجراء العمليات المختلفة عبر المحفظة، وهي كالتالي:

تخصيص الرقم السري: (#5*9*).

تغيير الرقم السري: (#2*9*).

استرجاع الرقم السري باستخدام الرقم القومي: (#12*9*)

معرفة الرصيد: (#13*9*).

تحويل الأموال: (#المبلغ المراد تحويله*الرقم المستقبل*7*9*).

دفع الفواتير: (#قيمة الفاتورة*رقم التليفون*4*9*).

شحن رصيد الهاتف: (#القيمة*0*9*).

خدمة عملاء فودافون كاش

لتقديم الدعم للعملاء الذين يواجهون مشكلات أو استفسارات حول محفظتهم الإلكترونية، يمكن التواصل مع خدمة العملاء عبر الرقم المختصر 7001, وسعر المكالمة هو 50 قرش مهما طال وقت المكالمة.

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