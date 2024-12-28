طريقة عمل شجرة الكريسماس بالمنزل 2025.. الاحتفال بدون تكلفة

طريقة عمل شجرة الكريسماس.. يعد موسم الكريسماس هو وقت الفرح والتجمعات العائلية.

وتزيين شجرة الكريسماس يعتبر من أهم التقاليد التي ينتظرها الكثير كل عام ولكن، في ظل التحديات الإقتصادية في تلك الآونة، يمكن أن يكون من الصعب تخصيص ميزانية كبيرة لشراء شجرة كريسماس جاهزة أو زينة فريدة.

وبالتالي لا داعي للقلق من معرفةطريقة عمل شجرة الكريسماس حيث يمكنك صنعها بشكل مميزز وجميل وذلك من خلال استخدام مواد بسيطة ومتاحة في المنزل، دون الحاجة لإنفاق الكثير من المال، وهذا ما سيقدمه الموجز في هذا التقرير.

طريقة عمل شجرة الكريسماس

طريقة عمل شجرة الكريسماس بالمنزل

نقدم لك ثلاث أفكار رائعة لصنع شجرة كريسماس بالمنزل بأقل من 100 جنيهًا، كما يلي:

أولا طريقة عمل شجرة الكريسماس من الورق المقوى:

الأدوات المطلوبة:

ورق مقوى (أو كرتون قديم)

مقص

صمغ أو غراء

ألوان مائية أو أكريليك (أخضر، أحمر، ذهبي)

إحضار خيوط لامعة أو شرائط زينة بسيطة مثل كرات صغيرة أو لامعة.

طريقة تحضير شجرة الكريسماس من الألف للياء:

-أولا رسم الشكل الأساسي: على الورق المقوى، أرسم مثلثًا كبيرًا ثم قصه، واجعل الأبعاد مناسبة ليكون الشكل هرمياً.

-ثم قم بالتشكيل: أي قم بقص مثلثات أصغر، حجمها يتناقص تدريجياً، لتكوين الشكل الهرمي لشجرة الكريسماس، ويمكنك ترتيب المثلثات فوق بعضها، بحيث تكون أكبر في الأسفل وأصغر في الأعلى.

-وبعدها تثبيت المثلثات: حيث قم باستخدام الصمغ أو الغراء، وقم بلصق المثلثات فوق بعضها البعض لتشكيل الشجرة.

-وبعد ذلك التزيين: أي قم بتلوين الشجرة بالألوان المناسبة، مثل اللون الأخضر لأوراق الشجرة، وأضف لمسات من الألوان الأخرى مثل الأحمر أو الذهبي لخلق تأثير الزينة.

-وأيضاً اللمسات النهائية: إذ استخدم الخيوط اللامعة أو الشرائط لتزيين الشجرة، وضع بها بعض الزينة الصغيرة مثل كرات كريسماس أو الأجراس.

-والتكلفة التقريبية: الورق المقوى عادة متاح في المنزل أو يمكن الحصول عليه بتكلفة بسيطة، مما يجعل هذه الطريقة من أرخص وأفضل الطرق لتزيين شجرة كريسماس.

ثانياً طريقة عمل شجرة الكريسماس من خلال الفروع الطبيعية

الأدوات المطلوبة:

فروع شجرة (أو أعواد خشبية من أي نوع)

خيط سميك أو سلك

صمغ أو غراء

زينة كريسماس (اختياري)

خطوات تحضير الشجرة بالتفصيل:

في البداية جمع الفروع: أي ابحث عن فروع صغيرة من الأشجار الموجودة في حديقتك أو في المتنزهات و(تأكد من أنها غير ملوثة).

وبعد ذلك قم بترتيب الفروع: أي قم بترتيب الفروع من الأسفل للأعلى على شكل مثلث.، ويمكنك استخدام سلك أو خيط لتثبيت الفروع مع بعضها البعض.

وبعدها أضف الزينة: عقب أن تحصل على الشكل المطلوب، أي قم بتزيين الشجرة باستخدام زينة بسيطة مثل كرات كريسماس صغيرة، خيوط لامعة، أو شرائط ملونة.

وبعد ذلك التثبيت: أي ضع الشجرة على سطح مستوٍ، وإذا وددت تثبيتها بشكل أفضل، يمكنك أن تقوم بتثبيتها في وعاء صغير مليء بالحصى أو الرمال.

ونأتي إلى التكلفة التقريبية: الفروع مجانية في المعظم، والزينة البسيطة يمكنك الحصول عليها بتكلفة منخفضة، مما يجعل هذه الطريقة هي خيارًا اقتصاديًا تمامًا.

طريقة عمل شجرة الكريسماس

والطريقة الأخرى هي عمل شجرة الكريسماس من الأكواب البلاستيكية

الأدوات المطلوبة:

أكواب بلاستيكية (عدد كبير)

صمغ قوي أو غراء مسدس

ألوان مائية أو أكريليك

زينة إضافية مثل الأجراس أو الشرائط

طريقة تحضير شجرة الكريسماس من الأكواب البلاستيكية:

-أولا ترتيب الأكواب: أي قم بوضع الأكواب البلاستيكية بشكل هرمي، بحيث تكون من الأكبر في الأسفل إلى الأصغر في الأعلى، حيث يمكنك تثبيت الأكواب ببعضها من خلال استخدام الصمغ أو الغراء.

-وأيضاً التزيين: حيث عقب أن تحصل على الشكل الهرمي، قم بتلوين الأكواب بالألوان التي ترغب بها.

-ويمكنك أيضاً استخدام اللون الأخضر للشجرة، واستخدام ألوان أخرى للزينة مثل الأحمر أو الذهبي.

-وبعد ذلك إضافة الزينة: أي قم بإضافة بعض الأجراس الصغيرة أو قطع الزينة الأخرى مثل الخيوط اللامعة حول الشجرة.

ونأتي بعدها إلى التكلفة التقريبية: الأكواب البلاستيكية غالباً ما تكون موجودة في المنزل أو يمكن شراؤها بكميات كبيرة بتكلفة منخفضة.

طريقة عمل شجرة الكريسماس بالمنزل

اقرأ أيضاً:

مصر تتزين لإستقبال الكريسماس.. استعدادات المحافظات لاستقبال احتفالات رأس السنة

بالصور.. إطلالات النجمات تخطف الأضواء في موسم احتفالات الكريسماس