أحمد الفيشاوي: عمري ما زرت قبر أبويا.. والوشم فن مش حرام

تصدر الفنان الشاب أحمد الفيشاوي مؤشرات البحث في جوجل، بعد تصريحاته الأخيرة في أحد البرامج ، والتي أثارت جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الإجتماعي، يكشفها لكم موقع الموجز في السطور التالية.

علاقة أحمد الفيشاوي بوالده الراحل فاروق الفيشاوي

وقال الفنان أحمد الفيشاوي ، خلال لقائه مع الإعلامي نزار الفارس: «ولا مرة زرت قبر أبويا مستني ربنا يتوفاني عشان أقابله بفارغ الصبر،بقرأ ليه الفاتحة من البيت لإنها بتوصل من أي حتة في العالم بفتكره لما أشوف صورته».

أحمد الفيشاوي ونزار الفارس

شخصية يتمني أن يجسدها أحمد الفيشاوي

كما كشف الفيشاوي عن إمكانية تقديمه شخصية أحمد الشرع، المعروف بـ «أبومحمد الجولاني» ،و عن الزعيم عادل إمام وعن كثرة رسمه للتاتو ، وأسرارًا عن علاقته بالفنانة شيرين رضا.

التاتو مش حرام

وأضاف الفيشاوي: «التاتو ليس حراما لأنه فن والحلق لا يقلل من الرجولة وإن التاتو هو جزء من تراثنا في الأصل، خاصة في الصعيد».

أحمد الفيشاوي

وأضاف التاتو جزء من تراثنا خاصة في الصعيد ، وحكي موقف قديم له وقال:كنت بتغدى في فندق في الجيزة، وبعدين كان فيه عسكري صعيدي أول يوم خدمة له، وأنا داخل الفندق سألني: «هو مش الوشم ده حرام؟» قلت له: «حضرتك جدتك كافرة؟ «فأجابني: «لا طبعا»، فقلت له: «طيب مش جدتك عاملة وشم في دقنها.

وأوضح الفيشاوي أيضاٌ : «الفن مش حرام والتاتو نوع من الفن ، والوشوم بتتعمل في الصعيد منذ آلاف السنين، وموجود من أيام الفراعنة كمان».

علاقة أحمد الفيشاوي بالفنانة شيرين رضا

تحدث أحمد الفيشاوي عن تفاصيل علاقته بالفنانة شيرين رضا وقال: «حبيت شيرين رضا سنين طويلة وكان حب متبادل وهي مش بتنكر ده».

وأضاف: «حبيت شيرين رضا سنين طويلة وكان حب متبادل وهي مش بتنكر ده، ودي حاجة أنا بتشرف بيها.. كانت بتدلعني أوي بتقولي يا فش فش، وأنا كنت بقولها يا شيكا».

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