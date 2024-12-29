حمو بيكا وسعد الصغير وصاصا وشاكوش.. نجوم الغناء وراء القضبان في ٢٠٢٤

شهد عام 2024 تحولات دراماتيكية في عالم الغناء الشعبي، حيث وجد عدد من أبرز نجومه أنفسهم في مواجهة العدالة، فبعد أن كان حمو بيكا، وسعد الصغير، وصاصا، وحسن شاكوش يسيطرون على الساحة الفنية، ألقى اعتقالهم بظلاله على هذا النوع من الموسيقى، فهل ستؤثر هذه الأحداث على مستقبل الغناء الشعبي، أم أنها مجرد مرحلة عابرة؟

يستعرض لكم موقع الموجز أبرز أزمات مؤدي المهرجانات الذين يستقبلون العام الجديد خلف القضبان

حمو بيكا

تعد أزمة حمو بيكا من أحدث أزمات وسط الطرب والغناء، والذي تم إخلاء سبيله اليوم وترحيله لتنفيذ أحكام قضائية صادره ضده.

حمو بيكا

بدأت الواقعة بعدما تمكنت دورية أمنية بمنطقة الزمالك من القبض على مؤدي المهرجانات حمو بيكا، وذلك لتهربه من عدة أحكام صادره ضده، وتم اقتياده الي قسم شرطة قصر النيل، وتم ترحيله لتنفيذ الأحكام الصادره ضده.

سعد الصغير

تم الحكم بحبس المطرب سعد الصغير، بعد ضبطه وبحوزته مواد مخدره، وذلك أثناء عودته من الخارج، تم النطق بالحكم بحبس المطرب سعد الصغير ثلاث سنوات.

سعد الصغير

وكانت النيابة العامة باشرت تحقيقاتها بسؤال ثلاثة من العاملين بمطار القاهرة الدوليّ، حيث شهدوا بأن جهاز الأشعة قد أظهر أثناء فحص حقائب المتهم- وجود سجائر الكترونية تحوي سائلًا مخدرًا بداخلها، وعلى أثر ذلك ضُبط المتهم.

فيما أثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لـ جوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين. هذا وقد شهد مُجري التحريات بصحة واقعة ضبط المتهم وإحرازه للمواد المخدرة بقصد التعاطي.

عصام صاصا

واجه المطرب عصام صاصا الحكم 6 أشهر، بعد أن صدم صاصا بسيارته أحد الماره، وتوفي الاخير على إثرها، ليتم القبض على المطرب عصام صاصا، وتصالح مع أسرة المتوفي.

عصام صاصا

إلى جانب قبول الاستئناف المقدم منه ومن شقيقه على الحكم الصادر ضد الاثنين بالحبس سنه، عن تهمة تزوير توكيل بالشهر العقاري، وتأييد حكم الحبس ضدهما مع ايقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات.

حسن شاكوش

في بداية العام، تم استدعاء مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، على خلفية مشاجرة في ملهى ليلي، وتم التصالح بين جميع الأطراف.

حسن شاكوش

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