نادي الزمالك والاتحاد السكندري في قمة مثيرة بالدوري المصري الليلة.. إليك التفاصيل

نادي الزمالك.. في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم، الأحد، يستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة هامة بين نادي الزمالك والاتحاد السكندري في إطار الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

وتعتبر المباراة واحدة من المواجهات المنتظرة بشدة من جماهير الفريقين، حيث دائمًا ما تكون لقاءات الفريقين مثيرة وتحمل الكثير من الحماس ويستعرض لكم الموجز في السطور التالية تفاصيل هذا اللقاء.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري

وتذاع المباراة بين الزمالك والاتحاد السكندري عبر قنوات "أون تايم سبورت"، التي تمتلك حقوق نقل مباريات الدوري المصري، ليتمكن جمهور الكرة المصرية من متابعة هذا اللقاء.

موقف الفريقين في الدوري

يدخل نادي الزمالك المباراة برصيد 11 نقطة من 6 مباريات، حقق خلالها ثلاثة انتصارات وتعادل في مباراتين، وخسر في واحدة سجل الفريق 12 هدفًا وتلقت شباكه 6 أهداف.

أما بالنسبة إلى الاتحاد السكندري، فيمتلك 9 نقاط من نفس عدد المباريات، حيث فاز في مباراتين، وتعادل في 3، وخسر في لقاء واحد، وسجل 3 أهداف فقط واستقبلت شباكه هدفين.

غيابات مؤثرة في صفوف الزمالك

وسيستعيد الزمالك خدمات نبيل عماد دونجا بعد انتهاء فترة إيقافه، بينما سيغيب عن المباراة عدد من اللاعبين بسبب الإصابة، ويعاني ناصر ماهر من إصابة في العضلة الخلفية، ومحمد حمدي تعرض لإصابة في مباراة الطلائع.

كما يتواصل غياب أحمد حمدي ومحمد عبد الشافي بسبب إصابتهما بقطع في الرباط الصليبي، إلى جانب محمود بنتايج الذي يعاني من إصابة في المفصل.

الزمالك

الاتحاد السكندري يأمل في مفاجأة

أما في صفوف الاتحاد السكندري، فيأمل المدرب القبرصي بابا فاسيليو في تحقيق نتيجة إيجابية ضد الزمالك، خاصة في ظل تراجع مستوى الفريق الأبيض في الآونة الأخيرة.

ويعول فاسيليو على عدد من اللاعبين المميزين مثل محمود متولي، المهدى سليمان، فادي فريد، عبد الله بكري، وبواتينج، الذين يعدون من أبرز لاعبي الفريق هذا الموسم.

ورغم رغبة فاسيليو في تحفيز لاعبيه، أكد مسؤولو الاتحاد السكندري أنهم لن يخصصوا مكافآت إضافية من أجل الفوز على الزمالك، حيث توجد لائحة مكافآت محددة تم الاتفاق عليها قبل بداية الموسم.

اقرأ أيضًا:

تطورات مثيرة حول صفقة بغداد بونجاح والأهلي قبل كأس العالم للأندية 2025

ميسي يتأهب.. موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية