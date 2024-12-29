ليلي عبد اللطيف تحذر نجوم الفن من فيروس خطير بداية 2025.. الأبرز عادل إمام

أثارت العرافة ليلى عبد اللطيف الجدل مجدداً بتحذيراتها من فيروس جديد قد يضرب الوسط الفني في بداية العام المقبل 2025، فهل هناك أي أساس علمي لهذه التوقعات؟ وما هي التداعيات المحتملة لهذه الأنباء على صناعة السينما والتلفزيون؟ يستعرض لكم موقع الموجز هذه القضية من كافة جوانبها.

توقعات العرافة ليلي عبد اللطيف لنجوم الفن 2025

توقعت العرافة الشهيرة ليلي عبد اللطيف ، ظهور فيروس خطير قد يصيب تلك الفئة من الفنانين الكبار، وذلك خلال تصريحاتها في برنامج "الحكاية" قائلة: فيه فيروسات هنشوفها في بعض الدول منها مصر، وبقول لبعض الفنانين مثل عادل إمام ونادية الجندي وإسعاد يونس وميرفت أمين وحسين فهمي وشمس البارودي وصفاء أبوالسعود يأخذوا بالهم من صحتهم من أي عارض صحي مفاجئ.

العرافة ليلي عبد اللطيف

واضافت: أخص بالذكر الزعيم عادل إمام، انتبه لصحتك من أي فيروسات معدية.

توقعات ليلي عبد اللطيف لعام 2025

بينما توقعت ليلي عبد اللطيف عدة توقعات للبلاد في عام 2025 أنها ترى خطرًا يهدد الجميع بأشكال مختلفة في أماكن كثيرة من العالم وبذلك بسبب أوبئة وأمراض جديدة ستكون أشرس من كورونا وحدوث إحدى الكوارث بين 2025 و 2026.

توقعات ليلي عبد اللطيف

كما كشفت عن كارثة عالمية سوف تحدث لأمريكا ودولة عربية أخري، في الأسابيع الأولي من العام الجديد أو الشهور الأولي، بالإضافة إلي كارثة تقع في البحر الأحمر المتوسط.

العرافة تتوقع حدوث مفاجأة جيدة لانغام وعمرو دياب وشيرين عبدالوهاب

وكشفت العرافة عن توقعات جيدة في حياة المطربة أنغام، صوتها جميل وستظل كما هي متألقة، واتوقع لها نجاح كبير في شهر أبريل المقبل.

بينما توقعت أن عمرو دياب كلما يكبر كلما يحلو، وسوف تأتي له الفرصه بعمل جولة حول العالم لإجراء بعض الحفلات الغنائية.

وتوقعت أن شيرين عبدالوهاب سوف تستقر نفسيا وسوف تكسر الأرض في عام 2025 وتشهد نقلة فنية كبيرة في حياتها، ثم لا نري حسام حبيب مرة أخري في حياتها، وستعود شيرين عبدالوهاب كما تعود عليها جمهورها.

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