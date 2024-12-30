موعد الشروق اليوم الإثنين 30-12-2024.. فضل صلاة الشروق وأجمل الأدعية

موعد الشروق اليوم.. تولي الكثير اهتمام بمعرفة موعد شروق الشمس، لأنه يكون بداية اليوم الإثنين الموافق 30 ديسمبر 2024، كما أنه يساعد البعض في تنظيم الواجبات اليومية ويبعث إليهم النشاط، وتأتي صلاة الشروق أولى بزوغ الشمس.

موعد الشروق اليوم

ويستعرض الموجز، فيما يلي أوقات صلاة الشروق اليوم الإثنين 30-12-2024 وفقًا للموقع الجغرافي لكل منطقة:

القاهرة: 6:48 ص

الإسكندرية: 6:53 ص

أسيوط: 6:43 ص

أسوان: 6:32 ص

قنا: 6:37 ص

جنوب سيناء: 6:35 ص

البحر الأحمر: 6:32 ص

مطروح: 7:00 ص

الوادي الجديد: 6:37 ص

الإسماعيلية: 6:47 ص

السويس: 6:47 ص

الشرقية: 6:47 ص

الدقهلية: 6:52 ص

الغربية: 6:52 ص

موعد الشروق اليوم

موعد الشروق اليوم

البحيرة: 6:53 ص

كفر الشيخ: 6:52 ص

المنوفية: 6:52 ص

القليوبية: 6:48 ص

الأقصر: 6:33 ص

المنيا: 6:45 ص

سوهاج: 6:40 ص

بني سويف: 6:47 ص

الفيوم: 6:47 ص

بورسعيد: 6:47 ص

شمال سيناء: 6:42 ص

الثلث الأخير من الليل

يعد الثلث الأخير من الليل، من أجمل الأوقات عند المسلمون لأنه يمتاز بأجواء هادئة وانفراد لكل مسلم للدعاء والصلاة والاستغفار.

ويبقي الثلث الأخير من الليل من صلاة العشاء لصلاة الفجر ويمكن تقسيم الوقت لـ 3 أجزاء لمعرفة وقته بالتحديد ويفضل صلاتها في ثلث من الليل قبيل الفجر بربع ساعه.

وقت شروق الشمس اليوم

ويصبح شروق الشمس اليوم، في القاهرة يكون عند الساعة 6:43 صباحًا، وغالبًا يكون هناك احتمالية اختلاف في الوقت بدقائق وذلك على حسب الموقع الجغرافي

صلاة الشروق بعد الفجر بكم دقيقة؟

تعد صلاة الشروق من أفضل الصلوات كما أنها ومن السنن المؤكدة وموعدها قبل شروق الشمس برع ساعة.

موعد الشروق اليوم

متى تبدأ صلاة الضحى اليوم؟

صلاة الضحى مستحبة، وأقلها ركعتان ولا حد لأكثرها، كما أنها تكون بداية ارتفاع الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "صلاة الأوابين حين ترمض الفصال فالأفضل عند شدة الضحى قبل الظهر بساعة أو ساعتين هذا هو الأفضل، وإذا صلاها المسلم في أول النهار بعد ارتفاع الشمس قيد رمح أو في بقية أجزاء الضحى كل ذلك حسن".

هل يجوز أداء صلاة الفجر وقت الشروق؟

أوضحت دار الإفتاء المصرية، في وقت سابق، يؤدى صلاة الفجر قبل أن تشرق الشمس أو قبل طلوع الشمس وظهورها وأن تأخير صلاتها عن الوقت المحدد حرام شرعًا.

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