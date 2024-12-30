موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة ضد وست هام بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تترقب جماهير الكرة الإنجليزية، مباراة مانشستر سيتي القادمة ضد وست هام، التي تجمعهما مساء السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري 2024-2025.

يسعي فريق مانشستر سيتي، لتحقيق الفوز في مباراة وست هام، لاستثمار فوزه أمام نظيره ليستر سيتي في الجولة الـ 19 بثنائية نظيفة للتقدم نحو أهل القمة بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الذي يتصدره ليفربول برصيد 42 نقطة.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد وست هام

من المتوقع أن يضم تشكيل مانشستر سيتي ضد وست هام العناصرالتالية:

حارس المرمي : ستيفان أورتيجا.

خط الدفاع: ريكو لويس، مانويل أكانجي، ناثان أكي، يوشكو جفارديول.

خط الوسط: كيفن دي بروين، ماتيو كوفاسيتش، بيرناردو سيلفا.

خط الهجوم: سافينيو، إيرلينج هالاند، فيل فودين.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام

يواجه فريق مانشستر سيتي نظيره وست هام، مساء السبت المقبل الموافق 4 يناير المقبل، ضمن الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد وست هام

يمكنك متابعة مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام، في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-2025، عبر شاشة شبكة قنوات بي إن سبورتس المشفرة، وبالتحديد قناة beIN Sports HD 1.

مانشستر سيتي ضد وست هام

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام

يرصد الموجز، في السطور التالية جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام ويأتي كالتالي:

1- نادي ليفربول - 45 نقطة

2- نوتينجهام فورست، 37 نقطة.

3- آرسنال، 36 نقطة.

4- تشيلسي، 35 نقطة.

5- مانشستر سيتي، 31 نقطة.

6- بورنموث، 30 نقطة.

7- نيوكاسل يونايتد، 29 نقطة.

8- فولهام، 29 نقطة.

9- أستون فيلا، 28 نقطة.

10 برايتون، 26 نقطة.

11- توتنهام، 24 نقطة.

12 برينتفورد، 24 نقطة.

13- وست هام، 23 نقطة.

14- مانشستر يونايتد، 22 نقطة.

15- كريستال بالاس، 20 نقطة.

16- إيفرتون، 17 نقطة.

17- ولفرهامبتون، 16 نقطة.

18- ليستر سيتي، 14 نقطة.

19- إيبسويتش تاون، 12 نقطة.

20- ساوثهامبتون، 6 نقاط.

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