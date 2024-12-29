ثلاثي هجومي في تشكيل الاتحاد السكندري أمام الزمالك في الدوري المصري

أعلن القبرصي بابا فاسيليو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر منافسات دوري نايل. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وتنطلق صافرة حكم مباراة الاتحاد السكندري والزمالك، في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الاتحاد السكندري، المركز المركز السابع وذلك برصيد 9 نقاط خلف زد بفارق الأهداف خلف زد صاحب المركز الثامن، بينما يتقاسم فريق الزمالك صداراة جدول ترتيب الدوري المصري، مع بيراميدز برصيد 11 نقطة، ولكن فارق الأهداف يمنح الفريق الأبيض الأفضلية في القمة.

ويدفع فاسيليو، مدرب الاتحاد السكندري، بثلاثي هجومي في تشكيل الفريق هم الثلاثي فادي فريد، بنجامين بواتينج، وإيمانويل.

تشكيل الاتحاد السكندري أمام الزمالك في الدوري المصري

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري أمام الزمالك في لقاء الجولة السابعة من الدوري كما يلي:-

حراسة المرمى: صبحي سليمان.

خط الدفاع: أحمد أيمن، محمود متولي، محمود شبانة، مراون داوود.

خط الوسط: مورو ساليفو، كريم الديب، ناصر ناصر.

خط الهجوم: فادي فريد، بنجامين بواتينج، إيمانويل أبياه.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلًا من: أحمد دعدود، أحمد الشيمي، عمر الوحش، عبد الغني محمد، عمر جمعة، إسلام سمير، كريم يحيي، محمد المغربي، فيليب.

حكام مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

سيتم إدارة المباراة من قبل طاقم تحكيم مكون من:

حكم الساحة: أحمد الغندور.

الحكم المساعد الأول: هاني عبد الفتاح.

الحكم المساعد الثاني: شريف عبد الله.

الحكم الرابع: إبراهيم محجوب.

تقنية الفيديو (VAR): محمود ناصف.

مساعد VAR: محمود أبو الرجال.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد السكندري والزمالك

تنقل قناة أون تايم سبورتس، مباريات الدوري المصري مباشرة على الهواء، مع تقديم استوديو تحليلي قبل وبعد المباراة. يضم الاستوديو التحليلي مجموعة من أبرز نجوم الكرة المصرية، لذلك يمكن مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري على قناة On time sports HD1.

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