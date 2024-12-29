الدوري المصري| شوط أول متوازن بين الزمالك والاتحاد السكندري ينتهي بالتعادل السلبي

حسم التعادل السلبي، نتيجة الشوط الأول من مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، خلال المباراة المقامة حاليًا على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

تفاصيل الشوط الأول بين الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

بداية المباراة

دخل الزمالك، الشوط الأول بحماس كبير وسيطرة على وسط الملعب، محاولًا تسجيل هدف مبكر لفتح دفاعات الاتحاد السكندري.

لم يشكل الزمالك خطورة كبيرة على مرمى الاتحاد السكندري، رغم محاولات عبد الله السعيد في توزيع الكرات.

رأسية خطيرة من حسام أشرف لكن تمر بجوار مرمى الاتحاد 🔥🔥 pic.twitter.com/RmqFxLb8OV — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 29, 2024

التحركات الدفاعية للاتحاد

تراجع ا لاتحاد السكندري إلى وسط ملعبه ولكن شكل خطورة أكبر على مرمى الزمالك.

لاتحاد السكندري إلى وسط ملعبه ولكن شكل خطورة أكبر على مرمى الزمالك. كاد أن يسجل فادي فريد كاد هدفًا من كرة انطلق بها نحو مرمى عواد، الذي تصدى لها بنجاح.

المرتدات والتسديدات

اعتمد الاتحاد على المرتدات والتسديدات من خارج منطقة الجزاء.

كادت التسديدات أن تسجل هدفًا، لكن تصديات عواد كانت في الموعد.

الدقائق الأخيرة

في نهاية الشوط، كان الاتحاد الأخطر، وكاد يسجل الهدف الأول بعد خطأ دفاعي من حسام عبد المجيد.

لم يتمكن بنيامين لاعب الاتحاد، من استغلال الفرصة السهلة ليضيع فرصة التسجيل.

يتواجد الزمالك، في صدارة جدول ترتيب جدول الدوري المصري، بالتساوي مع بيراميدز برصيد 11 نقطة لكلاهما، إلا أن فارق الأهداف يمنح الفريق الأبيض الأفضلية في القمة، بينما يحتل الاتحاد السكندري، المركز المركز السابع وذلك برصيد 9 نقاط خلف زد بفارق الأهداف خلف زد صاحب المركز الثامن،

والتقى الزمالك، مع الاتحاد السكندري فى 163 مباراة، بجميع البطولات، نجح الأبيض في تحقيق الفوز في 104 مباراة، وحقق زعيم الثغر الفوز في 21 مباراة وحسم التعادل 38 لقاء

تشكيل الزمالك ضد الاتحاد السكندري في الدوري المصري

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة - عبد الله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - حسام أشرف – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمد صبحي وحمزة المثلوثي وأحمد محمود وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وكونراد ميشالاك وعمر فرج وسيف الجزيري وناصر منسي.

تشكيل الاتحاد السكندري أمام الزمالك في الدوري المصري

حراسة المرمى: صبحي سليمان.

خط الدفاع: أحمد أيمن، محمود متولي، محمود شبانة، مراون داوود.

خط الوسط: مورو ساليفو، كريم الديب، ناصر ناصر.

خط الهجوم: فادي فريد، بنجامين بواتينج، إيمانويل أبياه.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلًا من: أحمد دعدود، أحمد الشيمي، عمر الوحش، عبد الغني محمد، عمر جمعة، إسلام سمير، كريم يحيي، محمد المغربي، فيليب.

حكام مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

حكم الساحة: أحمد الغندور.

الحكم المساعد الأول: هاني عبد الفتاح.

الحكم المساعد الثاني: شريف عبد الله.

الحكم الرابع: إبراهيم محجوب.

تقنية الفيديو (VAR): محمود ناصف.

مساعد VAR: محمود أبو الرجال.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري

تعد قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري لإذاعة مباريات الدوري المصري مباشرة على الهواء، مع تقديم استوديو تحليلي قبل وبعد المباراة. يضم الاستوديو التحليلي مجموعة من أبرز نجوم الكرة المصرية، لذلك يمكن مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري على قناة On time sports HD1.

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