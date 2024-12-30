كيكة الجزر الشهية .. مزيج رائع من الجزر والقرفة والفانيليا، لذيذة ومغذية

إذا كنت تبحث عن وصفة حلويات لذيذة ومغذية، فكيكة الجزر هي الخيارالأمثل ، هذه الكيكة الشهية تحتوي على مزيج رائع من النكهات، مع فوائد صحية من الجزر.

وسيعرض لكم الموجز في هذا التقرير، طريقة تحضير كيكة الجزرالبسيطة والسريعة.

المقادير لتحضير كيك الجزر

تمتاز كيكة الجزربسرعة وسهولة تحضيرها، إليك أسرار الوصفة بالخطوات، بالإضافة إلى مجموعة من النصائح التغذوية والصحيّة المتعلقة بها.

وتعد مغذية جداً نظرًا لاحتوائها على مكونات قيّمة، تقدم للجسم العديد من الفوائد الصحيّة، كالجزر إليك المكونات وطريقة التحضيربالتفصيل:

المكونات

315 غرام دقيق، وتعادل حوالي 2.25 كوب طحين.

190 غرام سكر بني، وتعادل حوالي كوب.

100 غرام سكر ناعم.

ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

1/2 ملعقة صغيرة من صودا الخبز.

1.5 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.

1/4 ملعقة صغيرة جوزة الطيب.

كوب زيت نباتي.

ملعقة صغيرة فانيلا.

3 بيضات كبيرة الحجم.

180 مل حليب، أو 3/4 الكوب.

200 غرام جزر طازج، حوالي 2 كوب.

كوب جوز، مفروم خشنًا.

مكونات الكريمة

500 غرام جبنة كريمية.

310 غرام سكر بودرة.

2 ملعقة كبيرة شراب القيقب.

1/2 كوب جوز مفروم ناعم.

الخطوات لتحضير كيك الجزر

سخن الفرن إلى درجة حرارة 160 درجة مئوية، وقم بوضع أوراق خبز في صينيتن مقاس 8 بوصة أي حوالي 20 سنمتر.

أحضر وعاء كبير الحجم، وأضف الطحين والسكربات والبيكينج باودر والقرفة وجوزة الطيب، وامزج المكونات جيدًا.

أحضر وعاء آخر، وأضف الزيت والفانيلا والبيض والحليب، وقم بخفقهم جيدًا.

أضف الجزر، والمكسرات إلى المكونات الجافة، ثم قم بإضافتهم جميعًا بالتدريج إلى المكونات السائلة، واخلطهم جيدًا.

ضع الخليط في قوالب الكيك المحضرة، وقم بخبزهم مدّة من 30 إلى 35 دقيقة.

أخرج الكيك من القوالب، واتركها تبرد تمامًا.

أضف الجبن الكريمي، والسكر إلى وعاء الخلط، وقم بخفقهم جيدًا.

أضف شراب القيقب إلى المزيج واعد الخفق، ثم افرد ثلث الكميّة على إحدى طبقات الكيك.

أضف الكيكة الأخرى فوق الأولى، وأضف كمية الكريمة المتبقية.

وأخيرًا قم برش المكسرات فوق الكريمة.

ملاحظات اخصائية التغذية

بما انها تحوي الجزر فهي تحوي فيتامين أ والألياف المهمين جدا للجسم ولمناعته، ولكن بأخذ الجزر الطازج سنأخذ كل الفائدة المرجوة وبشكل كامل ودون خسارة مضادات الأكسدة القوية .

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